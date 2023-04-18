كينغز يواصل تفوقه على حامل اللقب

بعد انتصار مثير بفارق ثلاث نقاط على ووريرز حامل اللقب في المباراة الأولى، أكد كينغز مرة أخرى تفوقه في ساكرامنتو على غريمه في شمال كاليفورنيا.

كان دي أرون فوكس والليتواني دومانتاس سابونيس الأفضل في كينغز مع 24 نقطة لكل منهما، في مباراة مشحونة شهدت طرد درايموند غرين من الضيوف بعد أن دهس على صدر سابونيس في الربع الأخير.

قال سابونيس بعد المباراة: "دخلنا الى مباراة الليلة والجميع قاتل، لقد كنا مصممين وملتزمين. إنها مباراة في أدوار إقصائية. نحن هنا لنقاتل".

في سياق آخر، خفف الليتواني من وطأة الحادثة مع غرين مؤكداً أنه يجب المضي قدماً.

قال سابونيس "كنا نقاتل من أجل التقاط المتابعة، سقطنا على بعضنا، تحصل هذه الامور. إنها كرة السلة، يجب أن نضع ذلك خلفنا ونركز على الهجمة التالية".

أما غرين فألقى باللوم على الليتواني الذي أمسك بكاحله وهو ملقى على الأرض قبل أن يدهس الأميركي على صدره: "يجب أن أضع قدمي في مكان ما. لا يمكنني أن أخطو إلا عندما أسحب قدمي بعيداً. هذا ما حصل".

كان ستيفن كوري الافضل في ووريرز مع 28 نقطة، فيما أضاف أندرو ويغينز 22 وكلاي تومسون 21.

خسر ووريرز الكرة في 20 مناسبة في المباراة (تورن أوفر) ما منح نقاطًا سهلة لكينغز الذي تقدم منذ بداية الربع الثاني.

عوّض ووريرز تأخره بفارق 14 نقطة في الربع الثالث معادلا الأرقام 93-93 في منتصف الرابع.

لكن ساكرامنتو رد بقوة ليبتعد في النتيجة ويحقق الفوز الثاني توالياً قبل المباراة الثالثة في سان فرانسيسكو الخميس.

قال ستيف كير مدرب حامل اللقب "لم نقدم الأداء الكافي للفوز في مباراة أدوار إقصائية خارج أرضنا. رغم ذلك، كانت مباراة قريبة قبل دقائق من النهاية".

وتابع "نعرف أنه علينا أن نلعب بطريقة أفضل وسنلعب بطريقة أفضل. هؤلاء اللاعبون أبطال، الطريقة التي قاتلوا بها تظهر معدننا".

سيكسرز يتفوق مجددًا

في فيلادلفيا، سجل تايريز ماكسي 33 نقطة ليقود سفنتي سيكسرز للفوز على بروكلين نتس 96-84 ويتقدم 2-0 في سلسلة المنطقة الشرقية.

نجح ماكسي بست ثلاثيات في المباراة وساهم في قلب الامور على نتس الذي تقدم بفارق 10 نقاط في إحدى مراحل الربع الثاني.

أضاف الكاميروني جويل إمبيد 20 نقطة و19 متابعة لسفنتي سيكسرز بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة.

لم يستفد نتس بأقصى حد من هيمنته في الشوط الأول ضد سيكسرز لم يظهر في مستوياته المعهودة والذي تمكن مع ذلك من الحد من تقدم نتس عند الاستراحة بفارق خمس نقاط فقط.

جاءت تعديلات فيلادلفيا في مكانها في الربعين الثالث والرابع، حيث تفوق سيكسرز على بروكلين 24-14 في الربع الثالث قبل أن يختتم الفوز في الربع الرابع.

أقر دوك ريفرز مدرب فيلادلفيا أن فريقه كان محظوظاً للدخول إلى الاستراحة متأخراً فقط بفارق 5 نقاط.

قال في هذا الصدد: "اعتقدت أننا أضعنا الشوط الأول بأكمله. كنا محظوظين. في نهاية الشوط الأول كان بإمكانهم أن يكونوا متقدمين بفارق أكبر نظراً للطريقة التي لعبنا بها. نحن فريق أفضل من الطريقة التي لعبنا بها في النصف الأول".

كان كاميرون جونسون الأفضل في نتس مع 28 نقطة فيما أضاف ميكال بريدجز 21.

ويأمل نتس أن يقلص الفارق في المباراة الثالثة في بروكلين الخميس.

