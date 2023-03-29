

وسجل كوري 39 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، وأضاف البديل جوردان بول 21 نقطة وكلاي طومسون 17 نقطة، فصعد فريقهم إلى المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى البلاي أوف على حساب مينيسوتا تمبروولفز الذي هزمه في عقر داره الاثنين 99-96.

وعانى ووريرز كثيرا في الشوط الأول حيث ضرب الضيوف بقوة بحسمهم الربعين الأول والثاني 36-25 و27-21 تواليا ووسعوا الفارق في إحدى فترات الشوط إلى 20 نقطة.

ولم يخف مدرب ووريرز ستيف كير غضبه من لاعبين على مقاعد البدلاء وبدا أنه فعل الأمر ذاته في غرف الملابس لأن لاعبيه ظهروا بمستوى مختلف في الشوط الثاني بقيادة كوري الذي سجل ثلاث ثلاثيات في مدى 86 ثانية في نهاية الربع الثالث الذي كسبه فريقه 39-26.

ووجد أفضل هداف في الثلاثيات في التاريخ مساندة كبيرة من جوردان بول وجوناثان كامينغا (13 نقطة) اللذين سجلا 18 نقطة من أصل 20 للفريق في بداية الربع الأخير.

وحقق ووريرز فوزه الـ40 في 77 مباراة، فيما مني بيليكانز الذي كان براندون إنغرام أفضل مسجل في صفوفه برصيد 26 نقطة، بخسارته الأولى بعد خمس انتصارات متتالية والـ38 في 76 مباراة حتى الآن هذا الموسم، وبقي في المركز الثامن.

وفرط أوكلاهوما سيتي ثاندر في فرصة انتزاع المركز التاسع للمنطقة الغربية من لوس أنجليس ليكرز بخسارته أمام ضيفه تشارلوت هورنتس الفاقد الأمل في المنافسة على بطاقات البلاي أوف أول كونه يحتل المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية 134-137.

وواصل ممفيس غريزليز ثاني المنطقة الغربية والضامن لتأهله إلى البلاي أوف مع دنفر ناغتس المتصدر، انتصاراته المتتالية ورفعها إلى سبعة عندما تغلب على ضيفه أورلاندو ماجيك 113-108.

في المنطقة الشرقية، حقق تورونتو رابتورز فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه ميامي هيت 106-92.

وصعد تورونتو إلى المركز التاسع، فيما تراجع ميامي هيت إلى المركز السابع بخسارته الـ36 في 76 مباراة بفارق خسارة خلف بروكلين نتس السادس.

وانتزع أتلانتا هوكس فوزا ثمينا من ضيفه كليفلاند كافالييرز 120-118.

وبقي أتلانتا ثامنا في المنطقة الشرقية أمام تورونتو. ويبدو أن هذين الفريقين اللذين يملكان الرصيد نفسه (38 فوزًا و38 خسارة)، سيخوضان الدور الفاصل المؤهل للبلاي أوف.

وتغلّب واشنطن ويزاردز على ضيفه بوسطن سلتيكس 130-111.





