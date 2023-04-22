وتقدم سيكسرز إلى نصف النهائي ليواجه الفائز من سلسلة بوسطن سلتيكس وأتلانتا هوكس (يتقدم سلتيكس 2-1 قبل المباراة الرابعة الأحد)، بعدما قلب تأخره أمام نتس إلى فوز 96-88 في رابع مواجهة بينهما.



على ملعب باركليز سنتر" في بروكلين، تأخر سفنتي سيكسرز بفارق 11 نقطة في وقت باكر من الربع الثالث، إلا أنّه قلب الطاولة على منافسه بتسجيله 18 نقطة مقابل 4 لنتس، ليتقدم في اللقاء ويحسم النتيجة لصالحه في الربع الأخير.

وحقق سيكسرز انتصاراً كبيراً على الصعيد المعنوي إذ جاء الفوز من دون إمبيد الذي يعاني من إصابة في ركبته اليمنى خلال الفوز 102-97 الخميس في المباراة الثالثة.

ويتصدر إمبيد قائمة أفضل المسجلين في الدوري العادي بمعدل 33.1 نقطة في المباراة، وهو أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب.

وفي ظلّ غياب الكاميروني، كان توبياس هاريس أفضل المسجلين في صفوف الفريق الفائز مع 25 نقطة و12 متابعة، وساهم جيمس هاردن بـ 17 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات وتايريز ماكسي بـ 16 نقطة.

كما عوّض بول ريد فراغ غياب إمبيد بتحقيقه دابل-دابل مع 10 نقاط و15 متابعة، وأضاف ديأنتوني ميلتون من على مقاعد البدلاء 15 نقطة.

قال هاريس إنّ فريقه مصمم على استخدام غياب إمبيد كمحفز، وأضاف: "هو أفضل لاعب. وعندما سمعنا أنه لا يلعب، أعتقد أنها كانت فرصة لأي شخص آخر ليبرز ويفهم أنه يتعين علينا تحقيق الفوز بدون الرفيق الكبير".

وتابع: "بالنسبة لنا أن نخرج إلى هنا ونحقق هذا النصر، هو شعور رائع للمجموعة بأكملها. اجتمعت المجموعة بأكملها اليوم. هو فوز عظيم لنا وطريقة رائعة لاكتساح السلسلة".

وهي المرة الأولى يفوز فيها فيلادلفيا بنتيجة كاسحة 4-صفر في "بلاي أوف" منذ 1991، والأولى مع سلسلة من 7 مباريات منذ عام 1985.

وتألق سبنسر دينويدي عند الفريق الخاسر بتسجيله 20 نقطة، وأضاف نيك كلاكستون 19 نقطة مع 12 متابعة.

ميلووكي في أزمة

متأثراً بغياب نجمه يانيس، المصاب بظهره منذ المباراة الأولى، سقط ميلووكي باكس على أرض ميامي هيت 99-121 وتأخر في سلسلته الشرقية 1-2.

كشف مدرب ميلووكي مايك بودنهولزر ان الفريق سيتابع "مراقبة" حالة يانيس الصحية، فيما قال موزع هيت المخضرم كايل لاوري (15 نقطة) "لعبنا بقوة كبيرة".

لكن نهاية مباراة هيت كانت محرجة رغم فوزه، بعد اصابة نجمه جيمي باتلر (30 نقطة) اثر سقوط قوي أواخر الربع الثالث وفيكتور أولاديبو الذي تعرض لاصابة أكثر خطورة.

ليبرون يثأر على طريقته

في المنطقة الغربية، استفزّ انتقاد ديلون بروكس النجم ليبرون جيمس لتقدمه في السن، فقاد الأخير لوس أنجليس ليكرز إلى فوز صريح على ضيفه ممفيس غريزليز 111-101 وتقدم 2-1 في ظل أجواء حماسية.

وكان بروكس وصف أفضل مسجل في تاريخ الدوري بأنه "عجوز" و"لم يعد يتميز بمستواه السابق".

تقدّم ليكرز بفارق 26 نقطة في الربع الأول (35-9)، معادلاً الرقم القياسي لأكبر فارق في الربع الأول في تاريخ مباريات البلاي أوف.

سجّل ليبرون 25 نقطة و9 متابعات فيما طُرد بروكس في الربع الثالث بعد ضربه "الملك" جيمس على الجزء العلوي من فخذه.

صرّح ليبرون بعد الفوز "من الهام بالنسبة لنا أن نلعب بشكل جيّد. أردنا اللعب أفضل من المباراة الثانية واعتقد اننا نجحنا بذلك. لكن لا يزال هناك مجال للتحسّن".

قال أنتوني ديفيس أفضل مسجّل لدى ليكرز (31 نقطة و17 متابعة) والذي عوّض مستواه العادي خلال خسارة المباراة الثانية، ان فريقه غير مهتم بالدخول في حرب كلامية مع غريزليز "تركنا لعبنا يتحدث عن نفسه".

وتقلص تقدم ليكرز في نهاية المباراة، بعد محاولة متأخرة من ممفيس بقيادة العائد من اصابة جا مورانت (45 نقطة بينها 22 متتالية في الربع الأخير). لكن لسوء حظ الخاسر، أصيب مورانت مجدداً بساقه في نهاية المباراة.

فينيكس على مشارف التأهل

وبعد خسارته المباراة الافتتاحية ضد لوس أنجليس كليبرز، بات فينيكس صنز بحاجة لفوز واحد للتأهل إلى الدور الثاني في الغربية، بتغلبه على لوس أنجليس كليبرز 112-100 وتقدمه 3-1.

وفي غياب النجم بول جورج في كامل السلسلة والنجم الآخر كواهي لينارد في آخر مبارتين، تبدو طريق فينيكس ممهدة نحو الدور الثاني.

حاول الموزع المخضرم راسل وستبروك تعويض الفراغ، بتسجيله 37 نقطة هي الأفضل له مع كليبرز، لكنها لم تكن كافية لكبح جماح كيفن دورانت (31 نقطة و11 متابعة) وديفن بوكر (30 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة) ورفاقهما.

قال دورانت بعد الفوز "أنا بحال جيدة واستمتع باللعب. غبت عدة أشهر هذا الموسم وأنا سعيد للتواجد هنا".

