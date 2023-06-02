رابطة الدوري الأميركي تؤجل القرار بحق مورانت من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 14:38 1:18 دقيقة قال آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة، إن الرابطة قررت عدم الكشف عن قرارها بحق نجم ممفيس غريزليس جا مورانت قبل نهاية الدوري، وذلك تفاديا لأي قرار قد يظلم اللاعب والمنظومة الرياضية. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين آدم سيلفر جا مورانت -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة تقارير: ميلان يكمل صفقة تمديد عقد نجمه لياو 0:35 دقيقة رانس يمدد عقد مدربه الإنكليزي ويل ستيل 0:43 دقيقة برينتفورد يمدد عقد لاعبه سيرجي كانوس 0:41 دقيقة دينيس زكريا يعلن نهاية مشوره مع تشلسي 0:58 دقيقة اعتقال شخص حاول الاعتداء على الحكم تايلور 1:18 دقيقة رابطة الدوري الأميركي تؤجل القرار بحق مورانت 1:05 دقيقة مدرب ميامي يتحدث عن مستوى مارتن وسترس 1:08 دقيقة بيغولا تودّع منافسات بطولة رولان غاروس مبكّراً 0:43 دقيقة احتفالات متواصلة لإشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 3:27 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان ونانت