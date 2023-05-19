فوز دنفر جاء بفضل تألق نجمه جمال موراي الذي سجل 37 نقطة، منها 23 في الربع الأخير.

ونجح نجم دنفر الآخر الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، في تحقيق "تريبل دابل" جديدة بتسجيله 23 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة، لكن موراي كان مفتاح الفوز في اللقاء بنجاحه في ست تسديدات من أصل 7 في الربع الاخير و4 من أصل 5 رميات ثلاثية نفذها في حين فشل يوكيتش أو كنتفايوس كالدويل-بوب (8 نقاط) في تسجيل اي نقطة في الربع الأخير.

وأضاف موراي إلى حصاده التهديفي 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

قال موراي "كان من الممكن ان تكون المباراة أسهل لو اني نجحت في هذه التسديدات في مطلعها" علماً أنه لم يكن موفقاً على الاطلاق قبل الربع الاخير حيث نجح في 5 تسديدات من أصل 17 فقط "لقد اهدرت العديد من الرميات، لكن زملائي اصروا عليّ لكي اواصل التسديد".

وتابع "لقد كانت المباراة امتحاناً كبيراً، لقد بقينا منظمين حتى عندما سجلوا سلسلة متتالية من النقاط، قمنا بالتعديلات اللازمة في الوقت المناسب".

وطالب رفاقه بإظهار نفس الروح القتالية في المباراة الثالثة خارج الديار السبت بقوله "سيدخل عامل الجمهور ضدنا في المباراة الثالثة. سيلعب الفريق المنافس بسرعة أكبر وحيوية أكبر ويتعين علينا احتواء ذلك".

ويحل دنفر ضيفاً على ليكرز في المباراتين المقبلتين أولهما السبت.

وأشاد به زميله يوكيتش بقوله "أعتقد أنه كان مدهشاً. سجل النقاط في اللحظة الهامة التي كنا فيها نحتاج الى ذلك".

في المقابل، برز في صفوف ليكرز ليبرون جيمس وأوستن ريفز مع 22 نقطة لكل منهما، وأضاف البديل الياباني روي هاشيمورا 21 نقطة. في حين خيب أنتوني ديفيس الامل خلافا للمباراة الاولى عندما سجل 40 نقطة واكتفى ب18 نقطة مع 14 متابعة.

وأقرّ جيمس "الرميات الثلاثية في الربع الاخير قتلتنا".

واضاف متحدثاً عن المباراة الثالثة على أرض ليكرز وأمام جمهوره "لا نستطيع مقاربة المباراة براحة. يتعيّن علينا أن نعاني ضغطاً اكبر لأننا نلعب على أرضنا".

وبعد يومين على قيام دنفر بالبناء على ربع أول قوي ليفوز بالمباراة الاولى، انتهى الربع الاول بالتعادل 27-27 قبل ان يتقدم ليكرز بفارق 11 نقطة في احدى مراحل الربع الثاني لينهيه متقدماً 53-48.

موراي يضرب بقوة

وظلت النتيجة متقاربة حتى نهاية الربع الثالث الذي انهاه ليكرز متقدماً بفارق 3 نقاط (79-76).

وتقدم دنفر للمرة الاولى في المباراة بفضل ثلاثية لموراي في مطلع الربع الاخير وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وسجل دنفر 7 ثلاثيات في الربع الاخير بينها 4 لموراي. وكان موراي تألق عندما بلغ فريقه نهائي المنطقة الغربية عام 2020 قبل ان يخسر امام ليكرز بالذات الذي تابع طريقه لإحراز اللقب، لكنه غاب عن الادوار الاقصائية في الموسمين الماضيين بعد ان تعرض لقطع في أربطة الركبة في نيسان/إبريل عام 2021.