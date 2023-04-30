سجّل الكندي جمال موراي 34 نقطة وقاد فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز ونجمه كيفن دورانت 125-107 والتقدّم عليه 1-0، السبت في افتتاح سلسلتهما ضمن نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

أضاف للفائز الصربي العملاق نيكولا يوكيتش24 نقطة و19 متابعة، فيما سجّل ستة لاعبين من ناغتس عشر نقاط أو أكثر، ليحقق متصدر المنطقة الغربية في الدور المنتظم فوزاً مريحاً على صنز رابع المنطقة.

وتنطلق السلسة الثانية في نصف نهائي الغربية بعد حسم سلسلة الدور الأول بين غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وساكرامنتو كينغز (3-3) ليلاقي الفائز فيها لوس أنجليس ليكرز.

أما في في الشرقية، فيلعب ميامي هيت (8) مع نيويورك نيكس (5) وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (3) مع بوسطن سلتيكس (2).

جاء الربع الأول متقارباً وشهد تغييراً في هوية صاحب الأرجحية 14 مرّة. لكن ناغتس أحكم قبضته على المباراة بدءاً من الربع الثاني، فدخل الاستراحة متقدماً 68-51.

ورغم 29 نقطة لدورانت، حامل لقب الدوري مرتين، و27 لهداف فينيكس ديفن بوكر، حافظ ناغتس على تقدّمه ولم يفسح لخصمه المجال بتقليص الفارق أقل من عشر نقاط في الشوط الثاني.

وقبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي، رفع فينيكس العلم الأبيض وسحب لاعبيه الأساسيين من أرض الملعب.

وأضاف للخاسر ديأندري أيتون 14 نقطة والموزّع المخضرم كريس بول 11 نقطة، لكن دنفر زرع 16 رمية ثلاثية مقابل سبع لفينيكس، وسجّل 18 نقطة من 16 كرة ضائعة لفينيكس.

وتفوّق دنفر أيضاً بالمتابعات (49-38).

وأسقط موراي ثلاثيتين متتاليتين ضمن سلسلة من 14 نقطة متتالية مطلع الربع الأخير، وضع فريقه في المقدمة 120-95.

قال مدرب ناغتس مايك مالون "تسديدات هامة جداً في كل هجمة. بدا جمال قادراً على التسجيل من كل كرة".

واستعاد موراي أداءه الرائع في الأدوار الاقصائية لموسم 2020، عندما بلغ ناغتس نهائي الغربية في فقاعة كوفيد الوقائية.

لكن ابن السادسة والعشرين غاب في الادوار الاقصائية للموسمين الماضيين، بعد تمزق في أربطة ركبته اليسرى في نيسان/أبريل 2021، وهي اصابة ابعدته عن كامل الموسم الماضي.

أضاف مالون "افتقاده في آخر موسمين كان قاسياً. عندما يكون جمال في صحة جيدة وجاهزاً، نعرف تماماً ما يستطيع تحقيقه".

وكان موراي سعيداً بعودته الناجحة إلى البلاي أوف "جميل أن تلعب في أهم فترة من الموسم وتترك بصمة".

رسالة موراي

ووجّه رسالة لكل المتفاجئين من أداء ناغتس الجيّد "نعرف ما نستطيع تحقيقه. نحن واثقون بما نقوم به. سنتابع ذلك ونثبت ان الجميع مخطئون ونقارب كل مباراة على حدة".

رفع دنفر رصيده على أرضه هذا الموسم إلى 38 فوزاً و7 خسارات، وهو يستضيف أيضاً المباراة الثانية الإثنين.

في المقابل، قال دورانت ببساطة إن فريقه عليه التحسّن في المباراة المقبلة.

سجّل أفضل لاعب سابقاً في الدوري 12 من 19 محاولة، لكنه حقّق ثلاثية وحيدة من ثلاث محاولات.

قال دورانت الذي التقط أيضاً 14 متابعة "انزلقت في بعض المرات، مرّرت بعض الكرات السيئة وانهيت المباراة بتمريرة حاسمة وحيدة وسبع كرات ضائعة، لن تفوز بمباراة كرة سلة مع أرقام مماثلة".

تابع اللاعب المخضرم "علي أن أكون اكثر انتباهاً مع الكرة. علي التسديد أو التمرير الجيّد. اتحمّل مسؤولية ذلك".



