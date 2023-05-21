وبعد 55 سنة من تأسيسه وبلوغه نهائي منطقته الغربية أربع مرات، بات فريق ولاية كولورادو قريباً من الثأر من ليكرز الذي أوقفه ثلاث مرات عند عتبة نهائي المنطقة.

وقاد الموزّع الكندي جمال موراي فريقه إلى فوز مستحق بتسجيل 37 نقطة بينها 5 ثلاثيات، واضاف العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 24 نقطة بينها 15 في الربع الأخير و8 تمريرات حاسمة.

دنفر الذي حقق فوزين على أرضه، قدّم أداء حاسماً من بداية المباراة حتى نهايتها، محبطاً آمال أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس (23 نقطة و12 تمريرة حاسمة).

قال ليبرون (38 عاماً) بطل الدوري أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة "باتت سلسلة من مباراة واحدة، لا يمكننا التفكير سوى بالفوز في المباراة الرابعة. حصلنا على بعض الفرص لكننا لم نستغلها.. قدّم جمال أداء رائعاً في الربع الأول ونفّذ لاعبو ناغتس لعباً جماعياً".

وبتأخره 0-3، باتت آمال ليكرز، حامل اللقب 17 مرة، في غاية الصعوبة لقب النتيجة، علماً أن الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يبلغ نهائي الدوري لملاقاة الفائز بين ميامي هيت وبوسطن سلتيكس (2-0).

ولم يحدث في تاريخ الدوري أن قلب فريق تأخره 0-3 في سلسلة من سبع مباريات ممكنة.

موراي يتحدث عن مواصلة تألق دنفر ناغتس

بدوره، قال موراي لشبكة "إي أس بي أن": "بقينا أوفياء لنفس ذهنية الأدوار الإقصائية. ابقيناهم على مسافة بعيدة طوال المباراة".

تابع "شعرت وكأننا نفّذنا الأمر خلال المباراة وضربنا أولاً".

وكان أنتوني ديفيس أفضل مسجل لدى ليكرز (28 نقطة) وأضاف أوستن ريفز 23.

أقرّ مدرب ليكرز دارفين هام بعدم قدرة فريقه على احتواء موراي "كان لاذعاً. هو من اللاعبين الذين يسجلون بسرعة رهيبة سلة تلو الأخرى".

تابع "نظرياً هو من حملهم في الشوط الأول من الناحية الهجومية"، مشيداً بفريق دنفر "لقد تصدروا (الدوري المنتظم) لسبب وجيه، يملكون مجموعة من اللاعبين القادرة على أذيتك على غرار ما حصل الليلة".

لكن هام رفض الاستسلام رغم التقدّم الكبير لدنفر الذي يخوض المباراة الرابعة على أرض لوس أنجليس "الزروف كما ترون. صعبة لكن ليست مستحيلة".

ولم تكن مجموعة من نجوم هوليوود جلست على حافة الملعب قادرة على الهام ليكرز، على غرار جاك نيكولسون ودنزل واشنطن، آملة في أن تكون مباراة الإثنين مختلفة على ملعب كريبتو.كوم أرينا من أجل تفادي الخسارة بنتيجة مذلة 0-4.

وسيطر ناغتس في الربع الأوّل، متقدّما بفضل التسديدات القاتلة لموراي.

الربع الأول لموراي

فبعد تسجيله 23 نقطة في الربع الأخير من المباراة الثانية في دنفر الخميس، ضرب بقوة السبت وزرع 17 نقطة في الربع الاول في بداية حالمة لناغتس.

وفيما نجح ليكرز باحتواء يوكيتش نسبياً، لم يكن لديه أي ردّ في وجه موراي (26 عاماً) الذي عانى إصابات قوية في المواسم الماضية، فسجل 8 من 10 محاولات متقدمّاً بفارق أكثر من عشر نقاط.

في المقابل، كان فريق ليكرز بأكمله يسجّل أقل من موراي لوحده في الربع الأول (7 من 23 محاولة).

لكن في الربع الثاني، قلص ليكرز الفارق إلى ست نقاط، بيد ان موراي واظب على التسجيل واضعاً فريقه في المقدمة 51-41.

وبمجهود من ريفز، عادل ليكرز 55-55، لينتهي الشوط الاول بتقدم الضيوف 58-55.

أخفق دنفر في الربع الثالث في تكرار الانجازات الهجومية للأول، فتعرّض يوكيتش لخطأ رابع دون ان يستفيد ليكرز من ذلك، فدخل الربع الأخير متخلفاً 82-84. عاد يوكيتش مطلع الربع الحاسم، فساهم في استعادة فريقه الفارق الكبير والوصول إلى بر الأمان.

