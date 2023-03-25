قـرار الرابطة جاء على خلفيّة أحداث مباراة دالاس التي خسِرها من غولدن ستيت ووريورز والتي شهدت اعتراضات ٍ على بعض القرارات التحكيمية حيث وُصِف تعامل دونشيتش مع الحكم بغير الاحترافيّ وغير اللائق أواخر المباراة.

