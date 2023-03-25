قـرار الرابطة جاء على خلفيّة أحداث مباراة دالاس التي خسِرها من غولدن ستيت ووريورز والتي شهدت اعتراضات ٍ على بعض القرارات التحكيمية حيث وُصِف تعامل دونشيتش مع الحكم بغير الاحترافيّ وغير اللائق أواخر المباراة.
تغريم دونشيتش بمبلغ 35 ألف دولار
قـرار الرابطة جاء على خلفيّة أحداث مباراة دالاس التي خسِرها من غولدن ستيت ووريورز والتي شهدت اعتراضات ٍ على بعض القرارات التحكيمية حيث وُصِف تعامل دونشيتش مع الحكم بغير الاحترافيّ وغير اللائق أواخر المباراة.
تقارير إخبارية رابطة الدوري الأميريكي لكرة السلة لوكا دونشيتش