وبهذه النقاط الخمسين، منح تايتوم الفوز لسلتيكس وباتت المرة الثانية هذا الشهر التي يكون فيها عصب الفريق لتحقيق انتصار مطلوب ومهم مع نهاية الموسم.

وقال تايتوم "لقد حاولت أن أكون أفضل فقط. خضت مباراتين صعبتين، لذا حاولت التعويض عن ذلك وفعل كل ما في وسعي للفوز".

وحقق سلتيكس فوزه على نتس أمام 4700 متفرج على ملعب "بوسطن غاردن"، حيث قال تايتوم "لقد شعرت بالارتياح أخيراً للعب مباراة فاصلة على ملعبنا، ومن الرائع العودة أمام جماهيرنا".

وتقام المباراة الرابعة يوم الأحد في بوسطن.

وإلى جانب تايتوم، سجل ماركوس سمارت 23 نقطة وأنهى تريستان طومسون المباراة مع 19 نقطة و13 كرة مرتدة.

على المقلب الآخر، أحرز جيمس هاردن 41 نقطة و10 تمريرات حاسمة، بينما أنهى كيفن دورانت المباراة برصيد 39 نقطة وتسع متابعات لنتس الذي كان يحاول التقدم 3-صفر في السلسلة.

وكان كايري إيرفينغ يلعب أمام جماهير بوسطن للمرة الأولى منذ مغادرته فريق سلتيكس وسط ضجة جدلية بعد موسم 2018-2019. وأمطره مشجعو سلتيكس بصيحات الاستهجان في كل مرة لمس فيها الكرة.

وسجل إيرفينغ نقطتين فقط في الشوط الأول، ليعادل أدنى معدل تهديفي في مباراة فاصلة، التي أنهاها برصيد 16 نقطة.

وتقدم سلتيكس 33-32 مع نهاية الربع الأول و28-25 في الربع الثاني، ثم واصل تقدمه مع تألق تايتوم لتصبح النتيجة 122-115 مع آخر 40 ثانية من المباراة.

وقال تايتوم "إنها مجرد ليلة من تلك الليالي. كانت ليلة المباراة الأولى عصية في التسديد، ولم أتمكن من إكمال المباراة الأخيرة لأنني تعرضت لإصابة في عيني".

وفي مباراتين أخريين، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الأول في ثلاث مباريات على دالاس مافريكس 118-108، ليقلص النتيجة إلى 2-1 في سلسلة المباريات بينهما.

أما أتلانتا هوكس، فعاد للتقدم على نيويورك نيكس 2-1 في مجموع المباريات، بعدما فاز عليه الجمعة 105-94.