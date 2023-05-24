وسجل تايتوم 33 نقطة مع 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، مساهماً في الفوز الأول لسلتيكس على ميامي في الدور النهائي للمنطقة الشرقية ومقلصاً الفارق إلى 1-3.

ويدين سلتيكس أيضا بفوزه إلى لعبه الجماعي حيث نجح خمسة لاعبين آخرين في تسجيل أكثر من 10 نقاط في مقدمتهم جايلن براون (17) وديريك وايت (16) والبديل غرانت وليامس (14 مع ست متابعات).

وسجل آل هورفورد 12 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف ماركوس سمارت 11 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وكان سلتيكس وصيف المنطقة الشرقية ووصيف بطل الدوري الموسم الماضي، بحاجة الى الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة بعدما خسر المباريات الثلاث الاولى امام هيت بينها المباراتان الاولى والثانية على ارضه، ويبقى أنه على الأقل تفادى خروجا مذلا أمام منافسه.

"بعزيمة"

ويدرك سلتيكس الذي يستضيف المباراة الخامسة على أرضه الخميس، أنه مطالب بالفوز بجميع المباريات المتبقية لبلوغ الدور النهائي، علما بأنه لم يسبق لأي فريق أن قلب الطاولة في 150 محاولة بعد خسارته المباريات الثلاث الاولى في تاريخ الدوري.

وقال تايتوم "لم نفكر هذه الأمسية في الفوز بأربع مباريات على التوالي، كنا نحاول فقط إنقاذ موسمنا والفوز هذا المساء وفعلنا ذلك".

وأضاف "أعتقد أنه منذ بداية السلسلة، كنا جيدين جدا في الرميات الثلاثية، لكن هذا لا يمنع الأخطاء وأحيانًا لا تدخل الرميات السلة. هذا المساء، لعبنا بإيقاع وبعزيمة، أوقفنا هجماتهم، ولعبنا المرتدات ... وعندما نرى الخطوات المزدوجة والرميات الحرة تدخل، فإن التسديدات المثيرة تدخل بسهولة أكبر".

من جهته، أوضح براون أن فريقه واجه مأزقه واتحد قبل المباراة، وقال "أردنا التأكد من بقائنا معًا، نظرنا في أعين بعضنا البعض وخرجنا معًا وأنا فخور بالمجموعة. ترى (بعض) الفرق، عندما تكون مطالبة بالفوز، تنهار فقط، نحن لم نفعل ذلك، اتحدنا. أعتقد أن هذا أظهر شخصيتنا".

أما لاعب الارتكاز سمارت فقال "علينا فقط الفوز بمباراة أخرى. هذا كل ما يهم. نتفهم أن الاحصاءات ضدنا، لكننا فريق يؤمن بنفسه مهما كان الأمر".

وكان ميامي صاحب الأفضلية في بداية المباراة وحسم الربع الأول في صالحه بفارق ست نقاط (29-23)، وفرض التعادل نفسه في الثاني (27-27)، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة في الربعين الأخيرين (38-23 و28-20 تواليا).

وكان جيمي باتلر الأفضل في صفوف ميامي هيت الساعي الى النهائي السابع في تاريخه واللقب الرابع بعد أعوام 2006 و2012 و2013، بتسجيله 29 نقطة مع تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وأضاف البديل كاليب مارتن 16 نقطة وغايب فنسنت 17 نقطة، فيما اكتفى بام أديبايو بتسجيل 10 نقاط فقط.

وسجل باتلر ثلاثية واحدة من أصل أربع محاولات، وكانت حال فريقه أيضا الذي سجل ثماني ثلاثيات من أصل 32 محاولة.

وعلق مدربه إريك سبويلسترا قائلا "أعتقد أننا فقط لم نكن فعالين بما يكفي من الناحية الهجومية".

أما باتلر فقال إنهم لن يسمحوا لسلتيكس باكتساب زخم من فوزهم اليوم "لا، إذا كان هناك أي شيء فإنه سيبني الزخم بالنسبة لنا، مع العلم بأنه يتعين علينا اللعب بمزيد من الطاقة وأن نلعب وكأننا على حافة الإقصاء. أعتقد أننا طوال العام كنا أفضل عندما كنا نفعل الأشياء بطريقتنا".

وتعرض فنسنت لإصابة في الكاحل في الربع الأخير وخرج للعلاج قبل أن يعود، لكن مدربه سبويلسترا قال إنه "لم تتضح بعد مدى خطورة الإصابة".