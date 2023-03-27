لم تتكلّل عودة ليبرون جيمس من الإصابة بالنجاح إذ خسر فريقه لوس أنجليس ليكرز أمام شيكاغو بولز 108-118 الأحد، وبلغ كليفلاند كافالييرز الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمرة الاولى منذ عام 2018، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

بعد غياب دام لمدة شهر (13 مباراة) بسبب إصابة في قدمه اليمنى، لعب "الملك" جيمس الذي لم يكن متاحاً السبت مساء ومع الكثير من الشكوك صباح الأحد 30 دقيقة بعدما دخل أرض الملعب من على مقاعد البدلاء.

وسجل جيمس 19 نقطة والتقط 8 متابعات وقدّم 3 تمريرات حاسمة في ثاني مباراة له كلاعب احتياطي في 20 عاماً من مسيرته في الدوري، بعد أولى بألوان فريقه السابق كليفلاند في كانون الأوّل/ديسمبر 2007.

غير أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة أمام بولز بقيادة الثنائي زاك لافين (32 نقطة) وديمار ديروزان الذي حقق دابل-دابل مع 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وأقرّ جيمس أنه رفض الخضوع لجراحة من أجل قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية، مشدداً على أن رؤية رفاقه يقاتلون في الملعب من دونه دفعته لبذل قصارى جهده للعودة.

وأضاف: "لقد غيّر ما رأيته بالتأكيد طريقة تفكيري حول عودتي ومحاولة أن أكون جزءًا من هذا. حسنًا، لا أريد حتى أن أقول غيرت طريقة تفكيري. لقد عزّزت ما كنت أحاول القيام به بقدر ما كنت أحاول فعله، بقدر علاجي وكل شيء".

من ناحيته، قال دارفين هام مدرب ليكرز "أرفع قبعتي لهم. لقد أظهروا إحساسًا بالإلحاح (على الفوز) هذه الأمسية. لقد تأخرنا قليلاً وفقدنا الكرة مبكرًا. لم نكن عدوانيين بما فيه الكفاية، ولو نقارع خصومنا من الناحية الجسدية".

وعزز بولز مركزه العاشر في المنطقة الشرقية خلف تورونتو رابتورز الفائز على واشنطن ويزاردز 114-104، ليتراجع الأخير للمركز الثاني عشر وتتضاءل حظوظه بالتأهل إلى الملحق.

من ناحيته، مُني ليكرز بخسارته الـ 38 هذا الموسم فتراجع للمركز التاسع في المنطقة الغربية، أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في المركز العاشر الأخير المؤهل إلى الملحق، علماً أن الأخير فاز على بورتلاند ترايل بلايزرز 118-112.

كافالييرز إلى "البلاي أوف"

وحجز كليفلاند كافالييرز بفوزه على هيوستن روكتس 108-91، بطاقة التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

كما أنها المرة الأولى منذ عام 1998 التي يبلغ فيها كافالييرز الـ"بلاي أوف" من دون نجمه السابق جيمس الذي دافع عن ألوان فريق مدينته خلال مرورين (2003-2010 و2014-2018) وفاز معه بلقب الدوري عام 2016.

وتألق في صفوف الفائز جاريت آلن الذي سجل 24 نقطة ليعادل أفضل رصيد له هذا الموسم، والتقط 14 متابعة إلى 3 صدات، فيما اضاف دونوفان ميتشل 22 نقطة وإيفان موبلي 19 وداريوس غارلاند 17.

وخسر أتلانتا هوكس أمام ممفيس غريزليز 119-123، ليصبح مهدداً بخسارة مركزه الثامن في المنطقة الشرقية حيث بات سجله يتضمن 37 فوزاً مقابل 38 خسارة.

وعاد جا مورانت إلى التشكيلة الأساسية لفريقه بعدما بدأ المباراتين السابقتين من على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإيقاف، وسجل 27 نقطة في سادس انتصار توالياً لغريزليز.

وبدوره وبرغم تألق نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 40 نقطة و12 متابعة، خسر دالاس مافريكس أمام تشارلوت هورنتس 104-110.

ويحتل مافريكس المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية التي تشهد منافسة شرسة على المراكز حيث لا تفصل سوى 3 انتصارات بين المركزين السادس والثاني عشر.

وسيخوض مافريكس مباراته المقبلة أمام بايسرز في إنديانا الإثنين من دون عملاقه السلوفيني ابن الـ 24 عاماً كونه نال الخطأ التقني السادس عشر هذا الموسم، ما سيحرمه من اللعب لمباراة.

وحقق بوسطن سلتيكس الذي غاب عن صفوفه جايسون تايتوم للإصابة فوزاً كبيراً على سان انتونيو سبيرز 137-93، بفضل المتألق جايلن براون صاحب 41 نقطة و13 متابعة.

وتابع سلتيكس (52 فوزاً مقابل 23 هزيمة) ضغوطاته على ميلووكي باكس (53-21) في سباق الاستئثار بالمركز الأول في المنطقة الشرقية.

وفاز أورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 119-106،

وخسر غولدن ستايت ووريرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 96-99 في مباراة حُسم مصيرها في الثواني الـ 11 الأخيرة عندما استفاد الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز (14 نقطة) من سرقة زميله كايل أندرسون (12 نقطة و10 متابعات) للكرة من درايموند غرين ليسجل ثلاثية قاتلة.