وهذا هو الفوز الثالث والثلاثين لسلتيكس في مقابل 25 خسارة، والانتصار العشرين على أرضه من أصل 30 مباراة، محتلاً بذلك المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية.

أما أتلانتا فمني بالخسارة رقم 30 في مقابل 26 فوزاً، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب المنطقة الشرقية.

وعن سلسلة الفوز هذه، قال تاتوم "لقد كنا في كامل صحتنا. لقد أزعجنا ذلك في بداية الموسم. هناك إيجابيات وسلبيات بالنسبة لنا في الموسم، ولكن لا يمكننا أن نغفل عن الأهداف التي نحاول تحقيقها".

وأضاف "نأمل في أن نتمكن من الاستمرار. نحاول مواصلة ذلك. لقد لعبنا بوتيرة أسرع قليلاً وكانت هجماتنا أكثر".

عودة قوية لسلتيكس

وإذ تأخر 55-45 في الشوط الأول من المباراة، عاد سلتيكس وفرض تفوقه على أتلانتا مع تسجيله 42 نقطة مقابل 23 في الربع الثالث ليبتعد بالنتيجة.

وأضاف جايلن براون 17 نقطة لسلتيكس، بينما ساهم روبرت ويليامس بعشر نقاط و14 متابعة وديريك وايت 14 نقطة لبوسطن.

وكان تراي يونغ أفضل المسجلين لأتلانتا برصيد 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، بينما حقق كلينت كابيلا 17 متابعة وسجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 26 نقطة بعد دخوله بديلاً.

وكانت آخر خسارة لبوسطن قبل سلسلة الفوز، أمام أتلانتا بالتحديد 108-92 في 29 كانون الثاني/يناير الماضي.

فوز مينيسوتا تمبروولفز على إنديانا بايسرز

وفي المباراة الوحيدة الثانية في الدوري الأميركي للمحترفين التي صادفت مع منافسات بطولة دوري كرة القدم الأميركية، سجل أنتوني إدواردس 37 نقطة، الأعلى في المباراة، ليساهم في فوز مينيسوتا تمبروولفز 129-120 على مضيفه إنديانا بايسرز.

وأضاف دانجيلو راسل 23 نقطة، بينما سجل كارل أنتوني تاونز 15 نقطة و13 متابعة لمينيسوتا الذي ارتقى إلى المركز السابع في ترتيب المنطقة الغربية مع 30 فوزاً و27 خسارة.

ومن جهة إنديانا، سجل أوشاي بريسيت 22 نقطة و13 متابعة، بينما سجل تايريز هاليبورتون 22 نقطة و16 تمريرة حاسمة.

وهذه الخسارة هي السادسة على التوالي لإنديانا والرقم 39 في مقابل 19 فوزاً هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر في ترتيب المنطقة الشرقية.

