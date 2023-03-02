

وخاض دورانت مباراته الأولى مع صنز الذي ضمه قبل ثلاثة أسابيع في صفقة تبادل مع بروكلين نتس حصل بموجبها الأخير على ميكال بريدجز وكام جونسون وخمسة اختيارات في الجولة الأولى من الـ "درافت".

لكنه لم يشارك في أيّ مباراة بسبب التواء في أربطة ركبته اليمني أبعدته عن الملاعب 20 مباراة، منها 14 مباراة عندما كان لا يزال يدافع عن ألوان نتس.

وسجل دورانت 23 نقطة في مباراته الأولى مع فريقه الجديد بعدما نجح في 10 من محاولاته الـ15، فيما لعب ديفن بوكر الدور الرئيسي في إيقاف مسلسل انتصارات هورنتس عند خمس مباريات بتسجيله 37 نقطة.

وعلق ابن الـ34 عاماً على بدايته مع فريقه الجديد قائلاً: "أشعر أني متأقلم بشكل جيد. الجميع حاول أن يجعلني مرتاحاً بقدر الإمكان. كل ما علي فعله هو الدخول في الأجواء"، مقراً "لعبت قرابة ألف مباراة خلال مسيرتي ورغم ذلك شعرت اليوم بالتوتر".

واستطرد "لكن ما أن بدأت المباراة، كان زملائي رائعين في جعلي مرتاحاً".

- القيادة هي وظيفتي" -

وشدد مدرب صنز مونتي وليامس الذي كان سعيداً بالانتصار الرابع والثلاثين لفريقه في 63 مباراة، على أن دورانت غير مطالب بأن يكون قائداً للفريق بل كل ما عليه فعله هو أن يلعب بطريقته المعتادة، مضيفاً: "أعتقد أنّ هناك الكثير من لاعبي الدوري الذين يشعرون بضغط القيادة. لا أعتقد أن هذا الأمر ضروري. القيادة هي وظيفتي أنا".

وساهم دياندري أيتون أيضاً في الفوز السابع لصنز في آخر 10 مباريات بتسجيله 16 نقطة مع 16 متابعة في لقاء خاض خلاله دورانت 27 دقيقة.

وفي غياب لاميلو بول الذي انتهى موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل إصلاح كسر في كاحله الأيمن، كان كيلي أوبر جونيور الأفضل في صفوف هورنتس بتسجيله 26 نقطة وأضاف تييري روزيير 20 من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقهما الهزيمة الرابعة والأربعين هذا الموسم.

وفي المنطقة الشرقية، واصل باكس مسلسل انتصاراته التي بلغت 16 توالياً، بفوزه الكاسح على ضيفه أورلاندو ماجيك 139-117 بفضل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 31 نقطة، في لقاء تألق خلاله فريقه من خارج القوس بتسجيله 26 ثلاثية.

وعلق النجم اليوناني على تألق فريقه من خارج القوس، لاسيما غرايسون ألن وآي دجاي غرين وجو إينغلز وبروك لوبيز الذين سجل كل منهم أربع ثلاثيات، قائلاً "إنها جزء من لعبتنا، لكنها ليست لعبتنا (قوتنا) الوحيدة. لا يمكننا أن نغرم بها والاعتماد على الثلاثيات. عندما تدخل (المحاولات الثلاثية)، فهذه علاوة، فهذه إضافة".

وبهذا الفوز الجديد الذي جعله على بعد أربعة انتصارات من معادلة رقمه القياسي لأطول سلسلة في تاريخه وقدره 20 توالياً حققه خلال موسم 1970-1971، بقي باكس متصدراً لترتيب المنطقة الشرقية بفارق نصف مباراة عن بوسطن سلتيكس الذي تغلب بدوره على ضيفه كليفلاند كافالييرز 117-113 بفضل 41 نقطة من جايسون تايتوم، بينها 18 في الربع الثالث.

كما تألق تايتوم في المتابعات (11) والتمريرات الحاسمة (8)، ليلعب بجانب آل هورفورد (23 نقطة مع 11 متابعة) وجايلن براون (16 نقطة) الدور الأساسي في الفوز الأول لفريقهم على كافالييرز من أصل ثلاث مواجهات جمعتهما هذا الموسم، في حين ذهبت جهود دونوفان ميتشل (44 نقطة) سدى بعدما مني الضيوف بهزيمتهم السادسة والعشرين لهذا الموسم.



- غريزليز يفك النحس خارج الديار -

وألحق ممفيس غريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بمضيفه هيوستن روكتس الهزيمة الحادية عشرة توالياً بالفوز عليه 113-99، محققاً فوزه الأول خارج الديار في آخر 9 مباريات وتحديداً منذ الفوز على إنديانا بايسرز في 14 كانون الثاني/يناير.

وبفضل 39 نقطة من جايلن برونسون، بينها 30 في الشوط الأول من لقاء سجل خلاله فريقه 47 نقطة في الربع الأول فقط، حقق نيويورك نيكس فوزه السابع توالياً والـ37 هذا الموسم باكتساحه ضيفه وجاره بروكلين نتس 142-118.

وقاد زاك لافين (41 نقطة) فريقه شيكاغو بولز للفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 117-115 في لقاء كانت نهايته غريبة بعدما احتسب الحكم خطأ فنياً على صاحب الأرض في آخر 9.7 ثانية حين كانوا متخلفين بفارق نقطتين، وذلك نتيجة طلب جايدن أيفي لوقت مستقطع في حين كان فريقه مستنفداً لأوقاته المستقطعة، ما منح الضيوف رمية حرة نفذها لافين بنجاح.

وبغياب النجم الكاميروني جويل إمبيد من أجل الراحة، ثأر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لخسارته الإثنين على أرضه أمام ميامي هيت وفاز على الأخير في معقله 119-96 بفضل جهود تايريس ماكسي (27 نقطة) وجيمس هاردن (23).

ورغم 41 نقطة من داميان ليلارد، سقط بورتلاند ترايل بلايزرز أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 110-121 في لقاء تألق خلاله في صفوف الفائز براندون إينغرام بتسجيله 40 نقطة، فيما ساهم لاعب بلايزرز السابق سي دجاي ماكولوم بوضع حد لمسلسل هزائم الضيوف عند 4 مباريات بتسجيله 24 نقطة.

وحقق لوس أنجليس ليكرز فوزه الرابع في آخر خمس مباريات رغم انضمام دانجيلو راس إلى المصابين ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، بتغلبه على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-117 بفضل جهود الألماني دينيس شرويدر الذي سجل 22 من نقاطه الـ26 في الشوط الثاني.