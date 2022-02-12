إمبيد الذي أضاف 5 صدات (بلوك) وأربع تمريرات حاسمة أمام 20.600 متفرج على ملعب ولس فارغو سنتر، سجّل 25 نقطة أو أكثر للمباراة الـ22 توالياً في دوري "أن بي ايه".

وخاض فيلادلفيا مباراته الأولى منذ الصفقة الضخمة مع بروكلين نتس الخميس والتي شهدت انتقال أفضل لاعب سابقاً في الدوري جيمس هاردن إلى فيلادلفيا ليحمل ألوان ثلاثة أندية في آخر سنتين.

ومقابل هاردن وبول ميلساب، انضمّ إلى بروكلين الأسترالي بن سيمونز، أندري دروموند، سيث كوري ولاعبين من الجولة الأولى في خيار اللاعبين الجدد (درافت).

وفي ظل عدم جهوزيتهم، غاب اللاعبون الخمسة عن تشكيلة فيلادلفيا. قال إمبيد بعد الفوز "من المؤسف خسارة بعض زملائك. قام سيث بعمل رائع لنا".

تابع "لكن جيمس هاردن أحد أفضل اللاعبين في الدوري. هذا مشوّق. ترتفع حظوظ احرازك اللقب مع ضم لاعب مماثل. أنا متشوّق للاعتياد على هذا الأمر".

أضاف للفائز تيريس ماكسي 24 نقطة وتوبياس هاريس 17 نقطة و11 متابعة، فيما كان لاعب الارتكاز ديريك فايفورز أفضل مسجل للخاسر مع 16 نقطة.

وسجّل إمبيد 11 نقطة في الربع الثالث ليستهل فيلادلفيا الربع الأخير متقدّما 77-61.

ويحتل فيلادلفيا المركز الخامس في المنطقة الشرقية (33 فوزاً و22 خسارة)، فيما يرزح أوكلاهوما في المركز قبل الأخير في الغربية (17-38).

في المقابل، رأى مدرب أوكلاهوما مارك ديغنو انه مسرور لعدم اجراء تعاقدات كثيرة مع إغلاق باب الانتقالات "نحبّ شباننا. بالفعل، نحب فريقنا والمسار الذي نسلكه. لا زلنا مبكرين لكن نثق في شباننا وبالاتجاه الذي نسلكه".

7 انتصارات توالياً لبوسطن

وفي بوسطن، لم تكن تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) من العملاق الصربي نيكولا يوكيتش كافية لتجنيب دنفر ناغتس الخسارة أمام سلتيكس 102-108.

وتخلف بوسطن 86-88 قبل 8.26 دقائق من نهاية الوقت، لكنه تفوّق على ناغتس 22-14 ليحسم المواجهة، بفضل 24 نقطة من نجمه جايسون تايتوم.

وأضاف ماركوس سمارت 22 نقطة وروبرت وليامس 15 نقطة و16 متابعة، ليرفع بوسطن سلسلته إلى سبعة انتصارات متتالية في المركز السابع ضمن المنطقة الشرقية (32-25).

ونزل جناح سان أنتونيو السابق ديريك وايت من مقاعد البدلاء ليسجل 15 نقطة في أول مباراة بعد قدومه إلى بوسطن الخميس.

ولدى دنفر، سادس المنطقة الغربية، أنهى يوكيتش المباراة برصيد 23 نقطة و16 متابعة و11 تمريرة حاسمة، ليحقق تريبل دابل للمرة الثامنة في آخر 14 مباراة، لكنه خسر الكرة (تورن أوفر) تسع مرات.

وأضاف للخاسر آرون غوردون 17 نقطة، الارجنتيني فاكوندو كامباتسو 14 وويل بارتون 13.



ديروزان يتخطى الثلاثين نقطة

في شيكاغو، ضرب ديمار ديروزان بقوة مسجلاً 35 نقطة ليقود شيكاغو بولز إلى الفوز على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 134-122، بمساهمة من لاعب الارتكاز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (26 نقطة) وجافونتي غرين (23)، فيما كان أنتوني إدواردز (31 نقطة) أفضل مسجل لمينيسوتا سابع المنطقة الغربية.

وبفوزه الثاني توالياً، رفع بولز، وصيف المنطقة الشرقية، رصيده إلى 35 فوزاً و21 خسارة، بالتساوي مع كليفلاند كافالييرز الفائز مرة رابعة توالياً على حساب إنديانا بايسرز 120-113.

وسجل لكليفلاند كلّ من كاريس لوفيرت وجاريت ألن 22 نقطة، ليقلب تخلفه بفارق 21 نقطة إلى فوز على إنديانا الذي مني بخسارة خامسة توالياً.

وهذه أفضل عودة هذا الموسم لكليفلاند الذي عوض تخلفه بعشرين نقطة الأحد ضد إنديانا.