وتألق في صفوف بيليكانز أيضاً الليتواني جوناس فالانشوناس بـ 16 نقطة وعشر متابعات.

وغاب وليامسون الذي يبلغ معدله هذا الموسم 25.2 نقطة عن اللقاء بسبب بروتوكول كوفيد-19.

وقال مدرب بيليكانز ويلي غرين عقب المباراة "كان من الرائع أن نرى سي جاي في ليلة مماثلة كما فعل، 40 نقطة وتسع تمريرات حاسمة كان مميزاً للغاية، نحتاج إلى هذه الانتاجية منه في ظل غياب بعض اللاعبين".

وأثنى غرين على أخلاقيات العمل والالتزام لدى ماكولوم لناحية تطوير أدائه، وقال انّ "الاهم هو متابعة هذه العروض بشكل ثابت".

وأضاف "من الجميل أن تشاهده عندما يكون على أرض الملعب ويسجّل كما فعل ويساهم في دمج زملائه. هذا ما نحتاجه منه في كل ليلة، ندرك أنه لن يسجّل 40 نقطة في كل مرة، لكننا نتطلع إلى انتاجية ثابتة".

وكان جيريمي سوشان أفضل مسجل لسبيرز بـ 23 نقطة مع تسع متابعات.

من جهة أخرى، تغلب يوتا جاز على واشنطن ويزاردز 120-112، حيث سجل مالك بيزلي 25 نقطة وأضاف جوردان كلاركسون 23 لمصلحة الفريق الفائز.