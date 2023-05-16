جماهير ليكرز تعول على نجومها المنتشين ببلوغ النهائي بعد منافسة شرسة في الدور السابق تفوقوا فيها على حامل اللقب غولدن ستيت ووريرز، بقيادة أفضل مسجلي الدوري ليبرون جيمس، لاستعادة أمجاد الفريق، ولا يتوقع أن تكون المهمة سهلة أمام متصدري الغرب في الدوري المنتظم، في ظل مستوياتهم الكبيرة بقيادة نيكولا يوكيتش وجمال موراي، سعيا لمنح فريقهم أول ألقابه في الدوري.
أنظار عشاق كرة السلة في العالم تتجه إلى معقل دنفر ناغتس
جماهير ليكرز تعول على نجومها المنتشين ببلوغ النهائي بعد منافسة شرسة في الدور السابق تفوقوا فيها على حامل اللقب غولدن ستيت ووريرز، بقيادة أفضل مسجلي الدوري ليبرون جيمس، لاستعادة أمجاد الفريق، ولا يتوقع أن تكون المهمة سهلة أمام متصدري الغرب في الدوري المنتظم، في ظل مستوياتهم الكبيرة بقيادة نيكولا يوكيتش وجمال موراي، سعيا لمنح فريقهم أول ألقابه في الدوري.
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