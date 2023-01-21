NBA: ليكرز يصعق غريزليز ووريرز يهزم كافالييرز بلا نجومه

وأنهى ليكرز سلسلة من 11 انتصاراً متتاليا لغريزليز، حيث برز راسل وستبروك كأفضل مسجّل للفريق الفائز بـ 29 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، فيما أضاف النجم ليبرون جيمس 23 نقطة.

وفيما كان ممفيس متقدمًا 120-119 قبل 13 ثانية من نهاية المباراة، نجح شرودر في سرقة الكرة من دزموند باين والانطلاق بسرعة في هجمة مرتدة نحو السلّة ليسجّل ويحصل على رمية حرّة إضافية، ويقلب الطاولة على منافسه.

حاول غريزليز خطف الفوز في الثانية الاخيرة، الا انّ محاولة جا مورانت لم تنجح، قبل ان يضيع براندون كلارك احدى الرميتين الحرتين ليضمن ليكرز الفوز.

ويعتبر الفوز مهما فنيًا ومعنويًا لليكرز الذي يعاني من انعدام في الثبات هذا الموسم بعد سلسلة من الاصابات كان آخرها لنجم الارتكاز انتوني ديفيس.

وانهى مورانت اللقاء بـ 22 نقطة، وأضاف كل من تيوس جونز وجون كونشار 20 لكل منهما.

ومن ناحية اخرى، حقّق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزاً لافتًا على حساب كليفلاند كافالييرز بنتيجة 120-114.

وجاء الفوز مفاجئاً على اعتبار أنّ ووريرز غاب عنه الرباعي ستيفن كوري، كلاي تومسون، الكندي اندرو ويغينز ودرايموند غرين بعد يوم واحد من الخسارة الموجعة أمام سلتيكس بعد وقت إضافي في بوسطن 121-118.

لكنّ ووريرز تألق بتسجيله 23 ثلاثية، وبرز منه على المستوى الفردي جوردان بول بـ 32 نقطة واضاف الي تاي جيروم 22.

وأحرز داريوس غارلاند 21 نقطة لكليفلاند الذي افتقد أيضاً لخدمات الهدّاف دونوفان ميتشل بسبب إصابة في الفخذ.

وفي دنفر، غاب الصربي نيكولا يوكيتش بسبب الاصابة، الا انّ زميله جمال موراي تعملق مع 17 نقطة، 14 تمريرة حاسمة وعشر متابعات محققا اول ثلاثية مزدوجة في مسيرته ويقود ناغتس للفوز على بايسرز 134-111.

وفي دالاس، سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش، المرشح لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم، 34 نقطة، مع 12 متابعة وسبع تمريرات حاسمة ويسهم في فوز دالاس مافريكس الكبير على ميامي هيت 115-90.

وتألق لاعب بروكلين نتس كايري إرفينغ بـ 48 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز على يوتا جاز 117-106.



