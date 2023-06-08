يوكيتش وموراي يقودان ناغتس للتقدم على هيت

سجل يوكيتش، 32 نقطة، 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب في تاريخ نهائي الدوري يحقق تريبل دابل من 30 نقطة، 20 متابعة و10 تمريرات حاسمة أقله.

أما موراي، فأضاف 34 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة بعد أن أكمل الـ"تريبل دابل" بمتابعة في الثواني الأخيرة.

وهذه المرة الاولى في نهائيات الدوري يحقق لاعبان من فريق واحد تريبل دابل في المباراة ذاتها، وأول مرة في أي لقاء - في الدوري المنتظم أو الأدوار الاقصائية - ينجح زميلان في تحقيق تريبل دابل من 30 نقطة.

علّق يوكيتش "أنا فقط سعيد لأننا فزنا بالمباراة".

أما مدرب دنفر مايكل مالون فانهال بالاشادات على الثنائي "بالنسبة لنيكولا، فإن لا شيء يقوم به يفاجئني، أبدًا. لقط أظهر مرارًا وتكرارًا أنه وُلد من أجل لحظات كهذه، للمباريات الكبرى وقد فعل ذلك مجددًا اليوم".

أضاف "أنا فخور جدًا بجمال. رأيته في الـ48 ساعة الأخيرة وألقى كثيرًا باللوم على نفسه فيما خص المباراة الثانية (الخسارة). لم يكن وحده، بل أنا وكل لاعب. ولكن هذا ما يقوم به الأبطال، هذا ما يقوم به المقاتلون، يحاربون من جديد".



علّق مدرب هيت إريك سبوليسترا "إنه ثنائي رائع، أسلوباهما يتكاملان. في النهائي تتوقع أن ترى مواهب من طراز رفيع، وهذان اللاعبان من طراز رفيع".

كان جيمي باتلر الأفضل في ميامي مع 28 نقطة فيما أضاف بام أديبايو 22 و17 متابعة.

قال باتلر "لم نقدم أفضل ما لدينا الليلة. شعرت أنه كان علينا أن ندخل بطاقة ومجهود أكبر، ويمكن تصحيح ذلك. هذا يقع علينا كمجموعة" قبل المباراة الرابعة الجمعة في ميامي.

