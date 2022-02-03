ويزاردز يفاجىء سفنتي سيكسرز ونتس يتابع سقوطه



على ملعب "ويلز فارغو سنتر" في فلادلفيا، كسر دينويدي التعادل المسيطر بين الفريقين 98-98 قبل 1:33 دقيقة من صافرة النهاية، مانحاً التقدم لويزاردز في مباراة شهدت تبدل هوية الفائز 17 مرة.

وأضاف كايل كوزما 24 نقطة لويزاردز المفتقد لجهود برادلي بيل الذي يتعافى من إصابة في معصمه.



وأنهى ويزاردز صاحب المركز الحادي عشر في الشرقية، سلسلة من 6 هزائم متتالية، محققاً فوزه الـ 24 هذا الموسم مقابل 27 خسارة.

وعند الخاسر، عوض الكاميروني جويل إمبيد بدايته المتواضعة حيث لم ينجح سوى في تسديدة يتيمة من أصل 6 في الربع الأوّل، منهياً اللقاء مع 27 نقطة و14 مرتدة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليحول دون خسارة فريقه.

وعلى ملعب "أميركان إرلاينز سنتر"، سجل الكندي لو دورت 30 نقطة، منها 14 بعد التمديد، ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 120-114.



وأضاف اللاعب الناشىء تري مان 29 نقطة، هي الأعلى في مسيرته، لثاندر الذي حقق فوزين توالياً للمرة الأولى منذ سلسلة من 3 انتصارات توالياً في كانون الأوّل/ديسمبر.

ونجح ثاندر في الفوز بمباراة شهدت تسجيل "العملاق" السلوفيني لوكا دونتشيتش 40 نقطة للخاسر، فيما أضاف ريدجي بولوك 23 من مقاعد البدلاء وجالن برنسون 18.

نجح بولوك في رمية ثلاثية منحت دالاس التقدم بفارق نقطتين قبل 8.5 ثوانٍ من نهاية الوقت الأصلي، ليفرض كنريش وليامس التعادل، فيما فشل دونتشيتش في حسم اللقاء لأصحاب الأرض بعد رمية من خارج القوس لم تجد سلة أوكلاهوما سيتي.

وعلى ملعب "غولدن 1 سنتر"، مُني بروكلين نتس بخسارته السادسة توالياً بعد سقوطه أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 101-112.



تألق في صفوف الفائز تيريز هاليبورتون مع 12 نقطة، منها 7 في الربع الأخير، إلى 11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف هاريسون بارنز 19 إلى جانب 7 مرتدات و4 تمريرات حاسمة، ليحولا دون خسارة سابعة توالياً لكينغز.



وفي أبرز المباريات، فاز لوس أنجليس ليكرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 99-94، وممفيس غريزليز ثالث المنطقة الغربية على نيويورك نيكس 120-108، ويوتا جاز على دنفر ناغتس 108- 104.