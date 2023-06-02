نهائي الـ"NBA": دنفر يروّض ميامي في افتتاح المواجهات



وسجّل أفضل لاعب في الدوري مرتين 27 نقطة مع 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، لقيادة ناغتس الذي سيحاول مضاعفة تفوقه في السلسلة عندما يستضيف المباراة الثانية الأحد.

وسجّل جمال موراي 26 نقطة وقدّم 10 تمريرات حاسمة مع ست متابعات لدنفر الذي تقدم بفارق 24 نقطة في الربع الثالث وصدّ تمرّد هيت في الربع الرابع.

وأصبح يوكيتش وموراي ثاني ثنائي زميل يسجّل كل منهما 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة في مباراة نهائية لدوري المحترفين، لينضما إلى ماجيك جونسون وجيمس وورثي من ليكرز في العام 1987.

وقال يوكيتش "أردنا فقط أن نخطف الضربة الأولى. في الجولات الثلاث الأولى، ربحوا مباراتهم الأولى عندما سافروا خارج ملعبهم ولم نرغب في حدوث ذلك. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد".

ولدى ميامي، سجّل بام أديبايو 26 نقطة في الطليعة، وأضاف غابي فينسنت 19 نقطة، البديل هايوود هايسميث 18، فيما أحرز نجم الفريق جيمي باتلر 13 نقطة فقط.





