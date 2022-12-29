نتس يحقق أطول سلسلة انتصارات منذ 2005-2006

وهذه أطول سلسلة انتصارات في الدوري هذا الموسم والأطول لنتس منذ موسم 2005-2006 حين حقق أيضاً 10 انتصارات متتالية، على غرار موسم 2002-2003، فيما تبقى أطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي 14 على التوالي في موسمي 2003-2004 و2005-2006.

وخرج نتس منتصراً للمرة الرابعة عشرة في آخر 15 مباراة، رافعاً عدد انتصاراته بالمجمل إلى 23 في 35 مباراة، مستفيداً من افتقاد هوكس لتراي يونغ الذي انسحب من اللقاء قبيل انطلاقه بسبب إصابة في ربلة الساق، وكل من كلينت كابيلا ودياندري هانتر اللذين لم يكونا أصلاً في تشكيلة الفريق بسبب إصابتهما.

وكانت السلة التي سجلها الياباني يوتا واتانابي في آخر دقيقة من الربع الثالث، جاعلاً النتيجة 81-80 لصالح نتس، أول تقدم للضيوف منذ بداية الربع الثاني (33-32)، قبل أن يضيف دورانت رميتين حرتين ليعزز تقدم فريقه الذي لم يتخلف منذ حينها.

وسجل ديجونتي موراي 24 نقطة وجون كولينز 21 لأتلانتا الذي أدرك التعادل 104-104 إثر ثلاثية من آرون هوليداي، لكنه لم يتقدم ولو لمرة واحدة في الوقت الحاسم من اللقاء الذي برز فيه أيضاً عند صاحب الضيافة أونيكا أوكونغوو بتسجيله 18 نقطة مع 13 متابعة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الثامنة عشرة في 35 مباراة.

وعلق دورانت على هذا الانتصار، قائلاً: "اعتقد أننا كنا نقاتل من أجل بعضنا البعض طيلة الشوط الثاني. قمنا ببعض التعديلات في ما يخص طريقة لعب بعض شباننا ونجحنا في أن ننفذ بالشكل الصحيح. نجحنا في إبطائهم بعض الشيء".

- أفضل مباراة هجومية لوليامسون -

وقدم زيون وليامسون أفضل مباراة هجومية منذ وصوله الى الدوري بتسجيله 43 نقطة، بينها النقاط الـ14 الأخيرة لفريقه، ليخرج نيو أورليانز بيليكانز منتصراً من مباراته ومينيسوتا تمبروولفز بفارق نقطة أيضاً 119-118.

وقال وليامسون بعد الفوز الـ22 لفريقه في 34 مباراة "أحب الفوز. هذا الفريق يحب الفوز. هذه المؤسسة تحب الفوز"، مشيداً بزميله سي دجاي ماكولوم الذي حثه على استلام زمام المبادرة في الوقت الحاسم من اللقاء.

وكشف "نظر إلي سي دجاي وقال +تريد أن تكون عظيماً، هذه اللحظة المناسبة لفعل ذلك+. لم يستفزني بل حفزَّني".

- كينغز يوقف مسلسل انتصارات ناغتس -



ومن رميتين حرتين في آخر 0.7 ثانية رفع بهما رصيده إلى 33 نقطة في اللقاء، قاد مليك مانك فريقه ساكرامنتو كينغز لإسقاط دنفر ناغتس 127-126 وايقاف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 5 مباريات، لتذهب بذلك النقاط الـ40 التي سجلها الصربي نيكولا يوكيتش سدىً بعدما أخفق في محاولة أخيرة من خارج القوس.

وسجل جوردن بول 26 نقطة ونجح في رمية حرة حاسمة في آخر 1.27 دقيقة، ليقود غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الذي يفتقد الثلاثي ستيفن كوري وكلاي طومسون والكندي أندرو ويغينز، إلى الفوز الثالث توالياً والثامن عشر هذا الموسم وجاء على حساب يوتا جاز 112-107.

وفاز شيكاغو بولز على ميلووكي باكس 119-113 بعد التمديد وتغلب واشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 127-102 فيما فاز ميامي هيت على لوس أنجليس ليكرز 112-98، وديترويت بيستونز على أورلاندو ماجيك 121-101.