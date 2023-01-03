ميتشل يسطر التاريخ ويقود كافالييرز للفوز على بولز

وقاد ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز لقلب تأخره بفارق 21 نقطة أمام شيكاغو بولز إلى فوز مستحق بنتيجة 145-134 بعد التمديد الإثنين.

وتعتبر النقاط الـ 71 التي سجلها ميتشل الأعلى في مباراة منذ أن سجل نجم لوس أنجليس ليكرز الراحل كوبي براينت 81 نقطة أمام تورنتو رابتورز في عام 2006.

ويحمل الأسطورة ويلت تشامبرلاين الرقم القياسي لعدد النقاط في في احدى المباريات مع 100 نقطة سجلها بقميص فيلادلفيا ضد نيويورك نيكس في 2 آذار/مارس 1962.

وبات ميتشل سابع لاعب يسجل 70 نقطة أو أكثر في مباراة. كما أصبح أوّل لاعب من كافالييرز يسجل 60 نقطة في مباراة في الدوري العادي، فيما اضاف إلى رصيده التهديفي 11 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

أشاد ميتشل خلال مقابلة أجراها في ملعب "روكيت مورغدج فيلدهاوس" الذي شهد إنجازه عقب نهاية المباراة في كليفلاند برفاقه قائلاً "بداية وقبل كل شيء، زملائي في الفريق".

وتابع تحت وابل من التصفيق وهتاف الجماهير "أعلم أنني سجلت 70 نقطة، لكن لم يكن بإمكاني تحقيق هذا الانجاز من دونهم. لن نكون في هذا المركز بدون اللاعبين الذين يساهمون في الألعاب الحاسمة وهذه هي الحقيقة".

ورغم تقدم شيكاغو بفارق 21 نقطة في الربع الثاني، وثم بفارق 18 في الربع الثالث، إلاّ أنّ كافالييرز قلب الطاولة على ضيفه، فيما فرض ميتشل وقتاً إضافياً عندما التقط متابعة بعدما أهدر عمداً رمية حرة ليسجل سلة التعادل قبل 3 ثوانٍ من صافرة النهاية.

وسجل ميتشل 22 رمية من أصل 34 من المسافة القريبة، وأضاف 7 رميات ثلاثية ليحمل كافالييرز على كتفيه بغياب نجمي الفريق داريوس غارلاند وإيفان موبلي.

وتابع ميتشل استعراضه بعد التمديد فسجل 13 نقطة، منها الرمية الثلاثية في مستهل الشوط الإضافي، ليضع فريقه في المقدمة للمرة الأولى في المباراة.

غولدن ستايت يتخطى أتلانتا هوكس

في سان فرانسيسكو، سجل كلاي تومسون 54 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم، في فوز فريقه غولدن ستايت ووريرز على ضيفه أتلانتا هوكس 143 - 141 بعد شوطين إضافيين.

وحقق ووريرز، حامل اللقب، الذي افتقد مرة جديدة لجهود نجمه ستيفن كوري فوزه الخامس توالياً في عقر داره.

ليبرون يقود ليكرز للفوز على هورنتس

وافتتح ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز العام الجديد بتسجيله 43 نقطة وقيادة فريقه للفوز على تشارلوت هورنتس 121-115.

وكان "الملك" جيمس دكّ شباكه منافسه أتلانتا هوكس بـ 47 نقطة في عيده الـ 38 الجمعة.

في فيلادلفيا، سجل نجم سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد 42 نقطة وقاد فريقه للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 120-111.

وخسر بيليكانز جهود نجمه زيون وليامسون بسبب إصابة في أوتار ركبته.

وفي هيوستن، تابع العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه فسجل 39 نقطة والتقط 12 متابعة ومرر 8 كرات حاسمة، في فوز فريقه دالاس مافريكس على هيوستن روكتس 111-106.

ورفع بروكلين نتس سلسلة انتصاراته إلى 12 مباراة توالياً بفوزه على سان أنطونيو سبيرز 139-103، في حين أنهى مينيسوتا تمبروولفز سلسلة من 6 مباريات من دون فوز بتغلبه على دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، 124-111.