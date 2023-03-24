كافالييرز يفوز على نتس في الوقت القاتل

في بروكلين، تأخر كافالييرز بفارق 8 نقاط (112-104) قبل 2.13 دقيقتين من النهاية، قبل أن يسجل 12 نقطة مقابل نقطتين لصاحب الأرض ويخرج فائزاً.

ورافقت الثواني الأخيرة إثارة حبست الأنفاس، فبعدما فوّت دونوفان ميتشيل (31 نقطة) رمية حرة كانت كفيلة بفرض التعادل، عاد وأهدر فرصتين للتسجيل من الهجمة نفسها، لتصل الكرة إلى أوكورو (11 نقطة) الذي لم يرتجف مسجلاً سلة الفوز.

كما لعب إيفان موبلي (26 نقطة و16 متابعة) دوراً حاسماً في الفوز وتعزيز المركز الرابع في المنطقة الشرقية مع 47 فوزاً مقابل 28 هزيمة.

في المقابل، مُني نتس بهزيمته الخامسة توالياً، على الرغم من تألق الثنائي ميكال بريدجز (32 نقطة) وسبنسر دينويدي (25 نقطة و12 تمريرة حاسمة)، ليتراجع للمركز السابع المؤهل إلى الملحق بعدما تجاوزه ميامي هيت.

وتعرض نيويورك نيكس الخامس لخسارته الثالثة توالياً بسقوطه أمام أورلاندو ماجيك 106-111.

وقاد ماجيك باولو بانشيرو الخيار الأول في الـ "درافت" بتسجيله 21 نقطة.

عند الفريق الخاسر، ألقى غياب جالن برونسون المصاب في يده اليمنى بظلاله على النتيجة من دون أن يتمكن يوليوس راندل (23 نقطة و9 متابعات) من سد الثغرة بمفرده، اذ عندما جلس على مقاعد البدلاء في الربع الثاني لم يسجل نيكس أي نقطة خلال 5 دقائق ونصف الدقيقة، فيما رفع أورلاندو الفارق إلى 19 نقطة.

وأعاد كوينتين غرايمز وإيمانويل كويكلي بتسجيلهما 25 نقطة لكل منهما نيكس إلى المسار الصحيح في الشوط الثاني، لكنهما افتقدا للزخم في الدقائق الأخيرة ليحققا العودة الناجحة.

في المنطقة الغربية، فاز كليبرز الخامس بسهولة على أوكلاهوما 127 – 105 بفضل دقة ليونارد الذي سجل 13 رمية من أصل 15 عن المسافة القريبة لينهي اللقاء مع 32 نقطة.

وأضاف راسل ويستبروك 24 نقطة والفرنسي نيكولاس باتوم 12، علماً أن الأخير نجح في ثلاث من رمياته الأربع من المسافة البعيدة في الربع الأخير.

وبرز في صفوف أوكلاهوما الكندي شاي غلجوس ألكسندر مع 30 نقطة.

وانتصر نيو أورليانز بيليكانز على تشارلوت هورنتس 115-96.

وتألق في صفوف الفائز براندون إنغرام الذي حقق تريبل-دابل للمرة الأولى في مسيرته مع 30 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.









