سلتيكس يقصي هوكس ويبلغ نصف نهائي الشرقية

وضرب سلتيكس، وصيف الموسم الماضي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد خسارته ضد غولدن ستايت ووريرز، موعدًا في نصف نهائي المنطقة مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ونجميه الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن.

وسجل تراي يونغ نجم المباراة الخامسة في بوسطن بعد ثلاثية قاتلة في الثواني الأخيرة جرّت السلسلة إلى مباراة سادسة في أتلانتا، 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

لكن يونغ لم يرتق إلى المستوى في الشوط الثاني الخميس مكتفيًا بخمس نقاط بعد الاستراحة وسدد 9 محاولات ناجحة من أصل 28 في المباراة.

أحرز بروان 32 نقطة مقابل 30 لتايتوم لسلتيكس الذي سجل 11 نقطة تواليًا في الربع الأخير مهّدت للفوز بعد أن تبادل الفريقان التقدم 22 مرة في المباراة وتعادلا في 15 مناسبة.

قال تايتوم لإذاعة تي إن تي بعد المباراة: "أعتقد أنّه قبل أربع دقائق من نهاية الربع الرابع، سددنا كرات ناجحة. تحدثنا عن ذلك قبل المباراة، أن نفعل كل ما يتطلبه الأمر".

تبدّل التقدم سبع مرات في الربع الأخير وحده. عادل بروان الأرقام بثلاثية ثم منح آل هورفورد، لاعب هوكس السابق، التقدم لسلتيكس بثلاثية قبل 3:35 دقائق من النهاية (116-113) ليحافظ الفريق على الأفضلية حتى النهاية.

سجل تايتوم ثلاثية أخرى بعدها ومن ثم قام بروان بتصد قبل أن يضيف تايتوم ثنائية ليكمل سلتيكس 11 نقطة تواليًا قبل 2:07 دقيقتين من الصافرة.

ولم ينجح بعدها هوكس في تقليص الفارق إلى أقل من خمس نقاط.

أنهى ماركوس سمارت المباراة مع 22 نقطة لسلتيكس فيما أضاف مالكولم بروغدون 17 من مقاعد البدلاء.

قال مدرب سلتيكس جو مازولا: "أعتقد أن سمارت كان رائعًا، لاسيما في الدقائق الأخيرة من الربع الرابع. لقد ساهم في تنظيمنا".

أقر يونغ الذي أحرز 38 نقطة في المباراة الخامسة أنّه لم يكن قادرًا على مواجهة سمارت في الشوط الثاني: "ماركوس كان عدوانيًا للغاية. في الشوط الثاني، كان قريبًا أكثر مني، رفعوا أداءهم على الصعيد البدني، كان الأمر صعبًا".

بدوره، اعترف مدرب هوكس كوين سنايدر بقوة سلتيكس "من الواضح أنه كان من الصعب التعامل مع تايتوم وبراون، وهو ما نتوقعه".



نجح سلتيكس بـ18 ثلاثية من أصل 42 محاولة، بينها ست لبراون كما سجل كل لاعب أساسي في بوسطن واحدة على الأقل.

قال يونغ "أحيانًا علينا فقط الإشادة عندما يستحقون ذلك".



ويلتقي في نصف نهائي المنطقة الآخر هيت مع نيويورك نيكي الذي أقصى كليفلاند كافالييرز (4-1).