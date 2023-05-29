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الدوري الأميركي للمحترفين

سفنتي سيكسرز يعلن تعيين نيك نيرس مدرباً للفريق

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أعلن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تعيينَ المدربِ السابق لتورونتو رابتورز نيك نيرس مدرباً جديداً للفريق خلفاً لدوك ريفرس.

AFP

وبهذا التعيين يصبح نيرس المدرب السادسَ والعشرين في تاريخ النادي. وكان المدرب البالغُ من العمر خمسة وخمسين عاماً قد قاد تورنتو رابتورز خلال خمسةِ مواسم وفاز معه باللقب موسم 2018/2019، كما نال لقبَ أفضل مدرب في الدوري الأميركي للمحترفين لعام 2020. 

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