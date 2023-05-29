سفنتي سيكسرز يعلن تعيين نيك نيرس مدرباً للفريق

وبهذا التعيين يصبح نيرس المدرب السادسَ والعشرين في تاريخ النادي. وكان المدرب البالغُ من العمر خمسة وخمسين عاماً قد قاد تورنتو رابتورز خلال خمسةِ مواسم وفاز معه باللقب موسم 2018/2019، كما نال لقبَ أفضل مدرب في الدوري الأميركي للمحترفين لعام 2020.
وبهذا التعيين يصبح نيرس المدرب السادسَ والعشرين في تاريخ النادي. وكان المدرب البالغُ من العمر خمسة وخمسين عاماً قد قاد تورنتو رابتورز خلال خمسةِ مواسم وفاز معه باللقب موسم 2018/2019، كما نال لقبَ أفضل مدرب في الدوري الأميركي للمحترفين لعام 2020.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك