دورانت يواصل بدايته الرائعة مع صنز باسقاطه مافريكس

وكان دورانت يخوض مباراته الثالثة فقط مع صنز الذي ضمه الشهر الماضي في صفقة تبادل مع بروكلين نتس حصل بموجبها الأخير على ميكال بريدجز وكام جونسون وخمسة اختيارات في الجولة الأولى من الـ "درافت".

لكنه لم يشارك في ست مباريات مع فريقه الجديد بسبب التواء في أربطة ركبته اليمني أبعده عن الملاعب 20 مباراة بالمجمل (منها 14 مع نتس)، قبل أن يسجل عودته الأسبوع الماضي في الفوز على تشارلوت هورنتس (23 نقطة) ثم على شيكاغو بولز (20 نقطة).

إلا أن تأثيره في مباراة الأحد على ملعب مافريكس كان أكبر بكثير من المشاركتين الأوليين، إذ سجل سلة التقدم 128-126 ثم نجح في ترجمة رميتين حرتين في آخر 3.5 ثانية.

وتواجه دورانت للمرة الأولى مع زميله السابق كايري إرفينغ الذي غادر نتس الشهر الماضي أيضاً للالتحاق بمافريكس.

وسجل إرفينغ 30 نقطة بعد أربعة أعوام بالتمام والكمال على آخر مباراة وضعته في مواجهة دورانت حين خرج الأول منتصراً مع فريقه السابق بوسطن سلتيكس على غولدن ستايت ووريرز 128-95.

وانتهت المواجهة بإشكال كبير بين ديفن بوكر ونجم مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش في إعادة للأجواء المشحونة بين الفريقين في الدور الثاني من "بلاي أوف" الموسم الماضي حين فاز دالاس بالسلسلة 4-3 بعد حسمه المواجهة السابعة على أرض منافسه.

وحصل كل من بوكر ودونتشيتش اللذين تألقا في المباراة (36 نقطة للأول و34 مع 9 متابعات للثاني)، على خطأ فني كان الرابع عشر للسلوفيني هذا الموسم، ما يعني أنه على بعد خطأ فني واحد من الإيقاف لمباراة واحدة.

وكانت مواجهة الأحد الرابعة الأخيرة بين الفريقين في الموسم المنتظم وقد تعادلا 2-2.

وفي ظل الترتيب الحالي للمنطقة الغربية حيث يحتل صنز المركز الرابع بـ36 فوزاً مقابل 29 هزيمة ومافريكس السابع بـ33 فوزاً مقابل 32 هزيمة، قد يتجدد الموعد بين الفريقين في "بلاي أوف" هذا ألموسم.

لوس أنجليس ليكرز يفسد عودة ستيفن كوري

وعكّر لوس أنجليس ليكرز على ستيفن كوري عودته إلى الملاعب بعد غياب لـ11 مباراة بسبب إصابة في ساقه اليسرى، وذلك بفوزه على جاره غولدن ستايت ووريرز 113-105 بفضل 39 نقطة من أنتوني ديفيس الذي حمل الفريق على كتفيه في ظل استمرار غياب ليبرون جيمس بسبب الإصابة.

نيكس يسقط سلتيكس

واستفاد إيمانويل كويكلي على أكمل وجه من غياب جايلن برانسون بسبب الإصابة كي يقدّم أفضل مباراة في مسيرته في الدوري وقيادة نيويورك نيكس إلى إسقاط بوسطن سلتيكس في معقله 131-129 بعد شوطين إضافيين، وذلك بتسجيله 38 نقطة، مانحاً فريقه انتصاره الثامن توالياً والتاسع والثلاثين هذا الموسم بمساعدة من جوليوس راندل (30 نقطة) وآر دجاي باريت (29).

ميلووكي باكس يستغل سقوط سلتيكس

واستغل ميلووكي باكس على أكمل وجه سقوط سلتيكس الذي تألق في صفوفه جايسون تايتوم (40 نقطة)، كي يبتعد عنه في صدارة المنطقة الشرقية من خلال الفوز على واشنطن ويزاردز 117-111، معوضاً بذلك خسارة مباراته الماضية أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ويُدين باكس بالانتصار إلى اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمباراة الرابعة هذا الموسم بتسجيله 23 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و10 متابعات.

وبفضل 42 نقطة و11 متابعة من بول جورج، فاز لوس أنجليس كليبرز على ممفيس غريزليز 135-129، فيما سجل شاي غيلجيوس-ألكسندر 38 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على يوتا جاز 129-119.

واكتسح هيوستن روكتس ضيفه سان أنتونيو سبيرز 142-110، فيما قاد داميان ليلارد (41 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة) بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على أورلاندو ماجيك 122-119.

وبفضل ربع أول مثالي من الوافد الجديد ميكال بريدجز الذي سجل فيه 19 نقطة بعدما نجح في جميع محاولاته التسع في طريقه لإنهاء اللقاء بـ33 نقطة مع 8 متابعات، فاز بروكلين نتس على تشارلوت هورنتس 102-86.