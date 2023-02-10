دورانت وإيرفينغ يخطفان الأضواء في سوق انتقالات اللاعبين

شمس مشرقة في صنز

لا أحد يعرف كيف سينتهي موسم فينيكس، لكنه سيكون أحد أكثر المواسم الحافلة بالأحداث في تاريخه، بين تغيير المالك روبرت سارفر، المتهم بالتمييز، بعد أن اضطر إلى بيع الفريق، استقالة الرئيس التنفيذي جايسون رولي الذي اتُّهم بدوره بمزاعم سوء السلوك، والنتائج المتباينة.

مرَّ وصيف بطل 2021 بفترة فراغ كبيرة في كانون الثاني/يناير الماضي، تزامنا مع إصابة نجمه ديفن بوكر في الفخذ، إلى درجة أنه تراجع إلى المركز الثاني عشرة في المنطقة الغربية، بعيدًا عن المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية "البلاي أوف".

لكن حدث تحوّلٌ في الأسبوعين الماضيين حيث ارتقى صنز إلى المركز السادس، ويوم الإثنين، في أول يوم له كمالك جديد، قام الملياردير مات إشبيا بعمل جيد من خلال الوفاء بوعده المتمثل في التعاقد مع كيفن دورانت.

ويعاني الجناح البالغ من العمر 34 عامًا والمتوج بلقب البطولة مرتين مع غولدن ستايت ووريرز (2017 و2018)، من إصابة بالتواء في الركبة حالياً. قبل إصابته، بلغ متوسطه 29.7 نقطة في المباراة الواحدة، وبالتالي ستكون الإمكانات الهجومية لصنز هائلة بالتعاقد معه، إلى جانب بوكر (26.8 نقطة في المباراة الواحدة)، ديأندري أيتون (18.4 نقطة) وكريس بول (13.6 نقطة و8.7 تمريرات حاسمة).

يبقى الآن إيجاد التوازن الصحيح في مجموعة معززة أيضًا باللاعب تي جي وارين، لكنها خسرت خدمات لاعبين مهمين ميكال بريدجز وكام جونسون (انتقلا إلى بروكلين نتس) وجاي كراودر المنضم إلى ميلووكي باكس.

مافريكس يعزز صفوفه

ضرب دالاس مافريكس بقوة الأحد بتعاقده مع كايري إرفينغ وضمه إلى اللعب بجوار العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش (23 عاما).

يعتبر صانع الألعاب البالغ من العمر 30 عاماً موهوبا في الملعب لكنه يثير الكثير من الجدل خارجه. أوقفه بروكلين ثماني مباريات بسبب فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر معاديًا للسامية. رفض في الوهلة الأولى الاعتذار عن ما فعله قبل أن يقبل بذلك قسريًا.

توج إرفينغ بطلا للدوري عام 2016 مع كليفلاند كافالييرز إلى جانب ليبرون جيمس. بلغ معدله التهديفي هذا الموسم 27 نقطة في المباراة الواحدة، وسيريح قليلا العملاق دونتشيتش، أفضل هداف في الدوري هذا الموسم (33.4 نقطة في المباراة الواحدة) ناحية الوقت الكثير الذي يلعبه والتعويل عليه في الكثير من الأمور.

على الورق، يمكن أن تؤدي شراكتهما إلى أضرار جسيمة بالفرق المنافسة. ولكن إذا كان دالاس استعان أيضًا بخدمات لاعب بروكلين نتس ماركييف موريس، فقد خسر ركيزتين أساسيتين هما سبنسر دينويدي ودوريان فيني سميث اللذين انتقلا إلى بروكلين نتس.

ليكرز يرمّم الصفوف

"قد أكون أنا ..." هكذا كانت ردة فعل المنزعجة لـ"الملك" ليبرون جيمس عندما علم أن كايري ايرفينغ لن ينضم إليه في لوس أنجليس ليكرز. كان الهداف التاريخي للدوري يود أن يتم تبادل بين زميله السابق وراسل وستبروك الذي لم يكن التواصل بينهما جيدا.

غير مرغوب فيه، حزم وستبروك حقائبه الأربعاء متجهًا إلى يوتا حيث في إحدى الأمسيات في عام 2019 توجه إليه أحد مشجعي جاز بكلمات عنصرية أفقدته صوابه. ومع ذلك، قد لا يلعب مع يوتا جاز حيث تشير العديد من وسائل الإعلام إلى أنه يمكن تحريره للعب للوس أنجليس كليبرز أو شيكاغو بولز.

في غضون ذلك، تمكن ليكرز الذي تعاقد أولا مع لاعب الارتكاز الياباني روي هاتشيمورا من واشنطن ويزاردز، من تحقيق أهدافه، باستعادة نجمه السابق دانجيلو راسل (مينيسوتا تمبروولفز) الذي دافع عن ألوانه في بداية مسيرته الاحترافية (2015-2017)، وضم مالك بيزلي (يوتا جاز) وجاريد فاندربيلت (مينيسوتا).

وتخلى ليكز أيضا عن خدمات باتريك بيفرلي الذي غادر إلى أورلاندو ماجيك مقابل لاعب ارتكاز الأخير مو بامبا، وتوماس براينت المنتقل إلى دنفر ناغتس مقابل حصوله على دايفون ريد.

عموما، ضم ليكرز العديد من الرماة وأصبح يملك لاعبي ارتكاز كثر، وبالتالي يطرح سؤال حول ما إذا سيكون ذلك كافيًا لانتفاضة الفريق وتخليه عن المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية وبلوغ مراكز البلاي أوف.

كليبرز أكثر نشاطاً

كان لوس أنجليس كليبرز خامس المنطقة الغربية بفضل العودة الرائعة لنجمه كواهي لينرد بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي، أكثر نشاطا أيضا في سوق الانتقالات بإبرامه لبعض الصفقات المثيرة للاهتمام.

وتعاقد كليبرز على الخصوص مع مايسون بلاملي من تشارلوت هورنتس في مقابل تخليه عن ريجي جاكسون، وضم إريك غوردون من هيوستن روكتس مقابل ضد جون وول.

