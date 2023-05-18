باتلر يقود ميامي لإسقاط بوسطن على أرضه

على ملعب "تي دي غاردن" في بوسطن، يدين ميامي هيت بفوزه إلى عرضه الرائع في الربع الثالث الذي حسمه بفارق 21 نقطة (46-25)، محوّلا تخلفه بفارق 13 نقطة في إحدى فترات الربع الثاني إلى تقدم بفارق 12، وكذلك تألق نجمه جيمي باتلر صاحب 35 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

وقال باتلر "نحن فقط نلعب كرة سلة جيدة حقًا"، مضيفا "أكثر من أي شيء آخر، نحن معًا في الأوقات الجيدة والسيئة. إنها مباراة جري. يمكننا التحدث مع بعضنا البعض. أعتقد أن ما يجعلني أبتسم في النهاية هو حقيقة أنه عندما لا تسير الأمور في طريقنا يمكننا أن ننظر إلى بعضنا البعض وجهاً لوجه ونعرف أين يكمن الخلل ونقوم بإصلاحه".

وأضاف بام أديبايو 20 نقطة مع 8 متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وكل من ماكس ستروس وغايب فنسنت وكاليب مارتن وكايل لوري 15 نقطة.

في المقابل، كان جايسون تايتوم، بطل المباراة السابعة الحاسمة ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الدور الثاني عندما سجل 51 نقطة، أفضل مسجل في صفوف بوسطن برصيد 30 نقطة مع سبع متابعات.

وبرز في صفوف بوسطن أيضا جايلن براون برصيد 22 نقطة مع تسع متابعات، والبديل مالكولم بروغدون صاحب 19 نقطة.

وتقام المباراة الثانية الجمعة على الملعب ذاته، علما أن الفريق الذي يسبق إلى تحقيق أربعة انتصارات يبلغ الدور النهائي للدوري.

ويسعى ميامي إلى الثأر من بوسطن الذي أطاح به من الدور ذاته الموسم الماضي في طريقه إلى الدور النهائي قبل أن يخسر أمام غولدن ستايت ووريرز.