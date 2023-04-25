الفنلندي ماركانن اللاعب الأكثر تطوّراً في NBA

وحصل مهاجم يوتا جاز البالغ 25 عاماً على مشاركة أولى في مباراة "كل النجوم" (أول ستار) هذا الموسم، بعدما بلغ معدل تسجيله 25.6 نقطة و8.6 متابعات في المباراة الواحدة.

ماركانن الذي حسّن معدل تسجيله 10.87 نقاط في المباراة هذا الموسم، رفع نسبة تسديده أيضاً إلى 49.9 في المئة من النقطتين والثلاث نقاط و87.5 في المئة من خط الرميات الحرة.

قال ماركانن لقناة "تي أند تي" من هلسنكي حيث يقوم بمتطلبات خدمته العسكرية "الشعور رائع. هذا امتياز كبير لي ان أكون في هذا المركز".

اختير اللاعب البالغ طوله 2.13 م ونجل لاعبي كرة سلة سابقين، في المركز السابع في درافت اللاعبين عام 2017 من قبل مينيسوتا تيمبروولفز، وحمل ألوان شيكاغو بولز وكليفلاند كافالييرز قبل انتقاله إلى يوتا جاز في أيلول/سبتمبر الماضي ضمن صفقة أرسلت دونوفان ميتشل إلى كافالييرز.

وهو أوّل لاعب أوروبي يحرز هذه الجائزة منذ النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مع ميلووكي باكس في عام 2017 وأول لاعب من جاز يحقق هذا الانجاز.

ومن اللاعبين المرشحين لهذه الجائزة جايلن برانسون جناح نيويورك نيكس والكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر جناح أوكلاهوما سيتي ثاندر.



