English
العربية
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الإصابة تُبعد جيمس هاردن عن مباراة كل النجوم

من قبل

سيغيب نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الجديد جيمس هاردن عن مباراة كل النجوم "أول ستار" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين نهاية الأسبوع الحالي بسبب الإصابة، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الاثنين.

Reuters

وسيحل جاريت ألين لاعب ارتكاز كليفلاند كافالييرز في فريق ليبرون جيمس بدلا من هاردن الذي انتقل إلى سفنتي سيكسرز الأسبوع الماضي بعد صفقة مدوّية من بروكلين نتس.

وقال سفنتي سيكسرز إن هاردن سيغيب أيضًا عن آخر مباراتين للفريق هذا الأسبوع قبل مباراة "أول ستار"، ضد بوسطن سلتيكس الثلاثاء وميلووكي باكس حامل اللقب الخميس.

لا يزال هاردن يتعافى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ أبعدته عن العديد من المباريات مع نتس هذا الموسم.

وكان ليبرون اختار هاردن في فريقه بعد أن تخلى عنه زميله السابق في نتس كيفن دورانت عند عملية اختيار الفرق.

وتقام مباراة كل النجوم في كليفلاند يوم الأحد.

ليبرون جيمس فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مباراة كل النجوم جيمس هاردن كيفن دورانت الدوري الأميركي للمحترفين
السابق بوسطن سلتيكس يثأر من أتلانتا و
اقرأ
بوسطن سلتيكس يثأر من أتلانتا ويحقق فوزه الثامن توالياً
التالي NBA - ديروزان يقود "بولز" للفو
اقرأ
NBA - ديروزان يقود "بولز" للفوز على "سبيرز"

آخر الأحداث

>