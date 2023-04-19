إيقاف نجم غولدن ستايت غرين مباراة بعد طرده أمام ساكرامنتو

وأفادت رابطة الدوري في بيان "الإيقاف يستند جزئياً إلى أفعال غير رياضية سابقة قام بها غرين".

وطُرد غرين خلال الربع الأخير من المباراة الثانية بعدما داس على الليتواني دومانتاس سابونيس الذي كان ممداً على الأرض، علماً أن الأخير عمد إلى مسك غرين بأحد كاحليه.

ودافع غرين عن نفسه بعد المباراة قائلاً "كان عليّ أن أضع قدمي في مكان ما، فأنا لست اللاعب الأكثر مرونة، ولم أستطع أن أضع قدمي أبعد من ذلك" على صدر سابونيس.

ويُعتبر غرين البالغ 33 عاماً أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الدوري، اذ غالباً ما تعبّر جماهير الفرق المنافسة التي يعشق استفزازها عن كرهها له، كما كانت الحال في ساكرامنتو الاثنين.

وغالباً ما يراكم غرين الأخطاء الفنية أو يطرد، على غرار ما حصل في الموسم الماضي في الأدوار الإقصائية ضد ممفيس غريزليز أو في نهائي عام 2016 ضد كليفلاند كافالييرز بعد حركة سيئة على نجمه حينها ليبرون جيمس.

وخسر غولدن ستايت الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز السادس في المنطقة الغربية أول مباراتين له ضد ساكرامنتو (126-123 و 114-106 توالياً)، وهو ما لم يحدث له منذ بداية حقبة نجمه ستيفن كوري.

وسيخوض غولدن ستايت مباراتيه المقبلتين على أرضه الخميس والأحد توالياً.

