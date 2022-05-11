إصابة مورانت نجم غريزليز قد تبعده حتى نهاية الموسم

ويحاول غريزليز قلب تخلفه 1-3 ضد غولدن ستايت ووريرز في نصف نهائي المنطقة الغربية وستشكل بالتالي إصابة مورانت ضربة قوية له.

وتعرض مورانت للإصابة خلال خسارة فريقه الثقيلة أمام ووريرز السبت 112-142 ولم يكمل الربع الأخير لدى كرة مشتركة مع لاعب ارتكاز الأخير جوردان بول.

واتهم مدرب ممفيس تايلور جنكينز اللاعب بول بأنه تعمّد إصابة مورانت لكن اللاعب ردّ عليه بالقول "إنها لعبة كرة السلة، لقد قمنا بمراقبته من قبل لاعبين اثنين وكنت أحاول انتزاع الكرة منه. بطبيعة الحال، لا أحد يريد رؤية لاعب مصاب، أنا لست من هذه النوعية من اللاعبين".

وغاب مورانت عن المباراة الرابعة ضمن السلسلة والتي خسرها 98-101 ليتقدم ووريرز 3-1 علما بأن الفريق الذي يسبق منافسه إلى أربعة انتصارات يتأهل إلى الدور التالي.

وأصدر غريزليز بيانا طبيا قال فيه بأن "مورانت خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي ليتبين إصابته برضوض في عظمة الركبة اليمنى".

وأضاف "يحوم الشك حول مشاركة مورانت حتى نهاية الموسم لكن من المتوقع أن يتعافى كليا".

ويعتبر مورانت البالغ 22 عاما، أحد نجوم المستقبل في الدوري الأميركي للمحترفين وقد اختير كاللاعب الأكثر تطورا عام 2022 بعد تسجيله معدلا مقداره 27.4 نقطة في المباراة الواحدة، بالإضافة إلى معدل 6.7 تمريرات حاسمة و5.7 متابعات.



