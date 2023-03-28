هالر يتمنى خوض المزيد من المباريات مع دورتموند من قبل beIN SPORTS March 28, 2023 22:44 0:42 دقيقة قال الإيفواري سيباستيان هالر لاعب بوروسيا دورتموند إنه يتمنى خوضَ المزيد من المباريات مع ناديه في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الأجواء الجماهيرية في ملعب سيغنال إيدونا بارك فريدةٌ من نوعها. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند الدوري الألماني سيباستيان هالر -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة هالر يتمنى خوض المزيد من المباريات مع دورتموند 0:52 دقيقة مولر: "شهر أبريل سيكون حاسماً لبايرن ميونيخ" 0:37 دقيقة منتخب كوريا الجنوبية بطلاً للدورة الدولية الودية 0:57 دقيقة دورة ميامي: سينر إلى ربع النهائي على حساب روبليف 2:17 دقيقة اختتام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية 2:24 دقيقة فوز باهر للمنتخب المصري على أرض نظيره المالاوي 0:52 دقيقة باخ يتحدّث عن مشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد 1:13 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدث عن مذكرة التفاهم مع الفيفا 0:43 دقيقة نيوكاسل يستعد لتجربة "مدرجات الوقوف الآمنة" 0:35 دقيقة بورنموث يمدّد عقد حارس مرماه نيتو حتى عام 2026