مولر: "بايرن ميونيخ مطالب بالفوز بلقب البوندسليغا" من قبل beIN SPORTS March 31, 2023 19:33 1:29 دقيقة عشية مباراة قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند المتصدر أكد توماس مولر لاعب النادي البافاري أن فريقه مطالب بالفوز بلقب البوندسليغا. مقابلات بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدوري الألماني توماس مولر -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة إنفانتينو يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة 1:19 دقيقة أرنولد وروبرتسون يتفقان على صعوبة مواجهة مان سيتي 1:16 دقيقة غوارديولا يطمئن جماهير مانشستر سيتي بشأن هالاند 0:58 دقيقة كلوب يؤكد أنّ تركيز ليفربول منصبّ على مواجهة سيتي 1:11 دقيقة ألير: "مواجهة بايرن ميونيخ تخلق حافزًا إضافيًا" 1:29 دقيقة مولر: "بايرن ميونيخ مطالب بالفوز بلقب البوندسليغا" 0:45 دقيقة أماندا صبحي تفوز بلقب بطولة كندا للاسكواش 1:55 دقيقة برايتون يقيم إفطاراً داخل ملعب أميكس 0:57 دقيقة إنريكي يستبعد انتقاله إلى الـ"بريميرليغ" 1:09 دقيقة الاتحاد الفنزويلي يقدم مدربه الجديد