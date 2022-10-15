بوروسيا مونشنغلادباخ تقدّم بهدف ماركوس تورام عند الدقيقة الثالثة عشرة، وعادل يانيك غيرهاردت النتيجة في الدقيقة الثالثة والأربعين، قبل أن يعود َ تورام ليدوّن َ الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة السّابعة والأربعين.

فيما نجح الدوليّ المصريّ عـمر مـرموش في تعديل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة والستين، مجنّبا فريقه الخسارة.

وعاد ماينتس بنقاط الفوز من ميدان فيردير بريمن بعدما تغلّب عليه بهدفين دون مقابل، الهدف الأوّل حمل توقيع ماركوس إنغفارتسن عند الدقيقة السّادسة والثلاثين، وأضاف زميله لي جـاي سونغ الهدف الثاني مؤمناً فوز فريقـِه بنقاط المباراة الثلاث.

لحساب الجولة ذاتها فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه باير ليفركوزن بخمسة أهداف لواحد الياباني دايتشي كامادا سجّل الهدف الأوّل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الوقت المبدّد من زمن الشّوط الاوّل.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين أدرك الإكوادوري بييرو هينكابي التعادل للضيوف وبعيد ذلك بدقيقتين أعاد الفرنسي راندال كولو مواني التقدم للمضيف فرانكفورت.

فيما حمل َالهدف الثالث توقيع الدنماركي يسبر ليندستروم في الدقيقة الخامسة والستين وبعد خطأ تلقى على إثره هينكابيي البطاقة الصفراء الثانية، تحصل المُضيف على ركلة جزاء ترجمها دايتشي كامادا إلى هدف رابع في الدقيقة الثانية والسبعين.

وقبيل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصليّ اختتم الأرجنتينيّ لوكاس ألاريو خماسية آينتراخت فرانكفورت.

