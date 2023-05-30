ماهي حيثيات إقالة كان وحاميديتش في بايرن ميونيخ؟ من قبل beIN SPORTS May 30, 2023 11:18 3:28 دقيقة رغم حفاظ بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني أعلن النادي البافاري إقالة أوليفر كان رئيس مجلس الإدارة و المدير الرياضي حسن صالحميدزيتش وهو ما كان متوقعا بعدَ فترةٍ من التقلبات عاشها النادي. تقارير إخبارية أوليفر كان بايرن ميونيخ حسن صالحميدزيتش -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة بداية موفّقة لأنس جابر في بطولة رولان غاروس 2:44 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق لقباً جديداً بعد موسم معقد 0:37 دقيقة يوفنتوس يطلب الاستفادة من مبدأ التفاوض في الرواتب 3:28 دقيقة ماهي حيثيات إقالة كان وحاميديتش في بايرن ميونيخ؟ 0:36 دقيقة بينشيتش تودع بطولة رولان غاروس مبكراً 0:36 دقيقة ريفر بليت يكرم مدربه السابق مارسيلو غاشاردو 1:06 دقيقة مارتينيث يتحدث عن استعدادات المنتخب البرتغالي 0:45 دقيقة شيفيلد وينزداي يصعد إلى دوري الدرجة الأولى 4:07 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 5:26 دقيقة انطلاقة قوية لألكاراث في بطولة رولان غاروس