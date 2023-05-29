وكان بيلينغهام الذي سجّل ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، أحد أبرز لاعبي الموسم لدورتموند الذي أنهى حملته بشكل درامي وحلّ ثانياً بنفس عدد النقاط مع بايرن ميونيخ الذي توّج بطلاً للمرة الحادية عشرة توالياً.



وبعد موسمه الثالث في الـ"بوندسليغا"، أثبت بيلينغهام نفسه لاعباً رئيسياً في هيكلية دورتموند، حيث خاض 31 مباراة على مدار 34 مرحلة، بينها 30 مباراة شارك فيها أساسياً.

وبفضل بروزه على الساحة الأوروبية، يخوض الدولي الإنكليزي (24 مباراة دولية) مفاوضات متقدمة للتوقيع مع ريال مدريد، في إطار صفقة تتخطى قيمتها 100 مليون يورو، وفقاً للصحافة الألمانية والإسبانية والإنكليزية.

وكان بيلينغهام انتقل من برمنغهام سيتي الإنكليزي إلى دورتموند في 17 تموز/يوليو 2020، مقابل 29 مليون يورو.

