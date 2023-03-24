وأكد بايرن في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقالة ناغيلسمان بقرار اتخذ من كل من الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميدجيتش.

وتولى ناغيلسمان البالغ من العمر 35 عاماً تدريب بايرن ميونيخ وقاد الفريق في 84 مباراة فاز في 60 وتعادل في 14 وخسر 10 مباريات، علماً بأنه قاد الفريق للقب الدوري الألماني موسم 2021-2022.

وسيمتد عقد توماس توخيل مع بايرن ميونيخ حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وتأتي هذه الإقالة قبل مواجهة قمّة الدوري أمام المتصدّر بوروسيا دورتموند وهي المواجهة التي تسبق ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.