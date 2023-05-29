الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 May 29, 2023 20:19 3:47 دقيقة الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة بينشيتش تودع بطولة رولان غاروس مبكراً 0:36 دقيقة ريفر بليت يكرم مدربه السابق مارسيلو غاشاردو 1:06 دقيقة مارتينيث يتحدث عن استعدادات المنتخب البرتغالي 0:45 دقيقة شيفيلد وينزداي يصعد إلى دوري الدرجة الأولى 4:07 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 5:26 دقيقة انطلاقة قوية لألكاراث في بطولة رولان غاروس 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 3:32 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:47 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 1:03 دقيقة شابوفالوف يعبر إلى ثاني أدوار رولان غاروس