وكان العقد الأساسي لأولمو ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2024.

ويعتبر التجديد نجاحاً كبيراً للايبتسيغ لا سيما في ظل تألق الإسباني في صفوفه في المواسم الأخيرة ورغبة أكثر من نادٍ في ألمانيا والخارج الحصول على خدماته.

وقال أولمو في بيان "عندما قدمت إلى لايبتسيغ قبل أكثر من 3 سنوات، كانت خطوة مهمة للاعب شاب موهوب في احدى البطولات الأوروبية الكبرى".

وتابع "الجميع جعل الامور سهلة بالنسبة الي وبالتالي نجحت في تقديم عروض جيدة بسرعة".

وأوضح "لايبتسيغ ناد رائع في مدينة رائعة وأنصار رائعين وأنا سعيد بتجديد عقدي معه".



