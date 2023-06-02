هونيس: "بايرن كان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة"

وأوضح هونيس (71 عاماً) في مقابلة مع صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" اليومية، أن عملاق بافاريا كان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، حيث أصبحت أخبار الإقالة معروفة بعد لحظات فقط من فوز بايرن بلقب الـ"بوندسليغا".

وقال "التطور العام كان ببساطة غير مرضٍ" في إشارة إلى ضعف النادي في النصف الثاني من الموسم.

وكشف هونيس أنه "لم تتم استشارة أي شخص" في النادي بشأن قرار إقالة المدرب يوليان ناغلسمان في آذار/مارس، ليحل توماس توخل بدلاً منه عند اقتراب الأسابيع الحاسمة من نهاية الموسم.

وأردف "حتى هيربرت هاينر (رئيس بايرن ميونيخ) أُبلغ بعد فوات الأوان... وشيء من هذا القبيل ببساطة لا يصلح".

وبينما أكد هونيس أن حميدجيتش "ظل مديراً رياضياً جيداً"، انتقد أوليفر كان الذي لم يقم بعمل كافٍ في القسم الرياضي "لقد حدد أوليفر دوره لنفسه بطريقة تجعله يبتعد إلى حد كبير عن الرياضة. ومع ذلك، فإن الرياضة هي المهمة الرئيسية"، وختم قائلاً "منتجنا هو كرة القدم".

