نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لـ3 عمليات جراحية

ورجحت بعض التقارير الإعلامية عودة حارس بايرن ميونيخ إلى الملاعب مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف نوير (36 عامًا) عن ذلك من خلال بيان صحافي وفيديو على إنستغرام أعلن فيه عن إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة لى جانب مواطنته لاعبة كرة المضرب أنجليك كيربر المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى.

قال بطل العالم عام 2014 "كلانا لدينا قصة شخصية للغاية عندما يتعلق الأمر بأمراض الجلد. أنجليك مصابة بفرط التصبُّغ الناتج عن الشمس وفي حالتي سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت على إثره لثلاث عمليات جراحية".

وتابع "لهذا السبب أولينا اهتمامًا خاصًا لعدم تجاهل أي أمر يتعلق بالحماية من أشعة الشمس: لأنني أتدرب في الخارج طوال الوقت وأحب أيضًا قضاء وقت فراغي في الطبيعة".

ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ منذ أوائل تشرين الاول/الماضي بسبب إصابة في الكتف، لكن مدربه يوليان ناغلسمان ألمح إلى أن الحارس قد يعود أمام المضيف هرتا برلين في الدوري السبت، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم.

وخاض نوير آخر مباراة تنافسية في التعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند، ولم يتأثر بايرن بغيابه، إذ فاز بجميع المباريات التي خاضها في جميع المسابقات (3 في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا) بوجود سفيلن أولرايش في حراسة المرمى.

