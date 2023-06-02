مونشنغلادباخ يتخلى عن مدربه دانييل فاركي



ولم يعلن مونشنغلادباخ عن هوية المدرب الذي سيخلف فاركي، علماً أنّ عقد الأخير كان يمتد حتى صيف 2025، ولكن حسب وسائل إعلام محلية فإنّ المدرب السابق لباير ليفركوزن السويسري جيراردو سيوان هو الأوفر حظاً لتسلم المنصب.

وسيستهل مونشنغلادباخ للمرة الثالثة توالياً الموسم مع مدرب جديد، بعدما كان تسلم فاركي مهامه في الأول من تموز/يوليو 2022 بدلاً من آدي هوتر الذي تعاقد مع الفريق في صيف 2021.

وختم مونشنغلادباخ الذي خرج من الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية هذا الموسم، منافسات الدوري بفوزه في عقر داره على أوغسبورغ 2-صفر الأسبوع الماضي، وأمضى معظم الموسم في منتصف الترتيب ليحتل المركز العاشر برصيد 43 نقطة.



قال فاركي عقب نهاية منافسات بوندسليغا: "نحن بالتأكيد لم نصل إلى 100 في المئة مما حددناه لأنفسنا. لكننا أيضاً ابتعدنا عن موسم يمكن تسميته بالمرعب أو الهبوط".