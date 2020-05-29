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الدوري الألماني
الدوري الألماني

مدرب لايبزيغ يريد موسماً تاريخياً في الدوري الألماني

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قال يوليان ناغلزمان مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ إنّ فريقه سيواصل سعيه لتحقيق أفضل حصيلة من النقاط في تاريخ مشاركاته بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عندما يحل ضيفاً على كولن يوم الإثنين.

Reuters


ويملك لايبزيغ 55 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بفارق 12 نقطة عن أفضل حصيلة له من النقاط في الدوري الألماني (67 نقطة) والتي حققها في أول مواسمه بدوري الأضواء في 2016-2017.

وبعد فوزه الساحق بخماسية دون رد على ماينتس مطلع الأسبوع تعادل لايبزيغ صاحب المركز الثالث 2-2 مع هيرتا برلين يوم الأربعاء وقال ناغلزمان إنّ ضغط المباريات أثر على أداء فريقه.

وأبلغ الصحفيين: "يمكننا تحقيق أفضل موسم في تاريخ النادي، للوصول إلى هذا الهدف يتعيّن مواصلة الحصول على النقاط الثلاث، لا يزال أمامنا فرصة لتحطيم رقمنا القياسي".

وتابع: "نال منا الإرهاق في آخر مباراة ولم نكن في يومنا.. يكون من الصعب دائماً الاحتفاظ بإيقاعك بعد فترة توقف وفي غياب الجماهير وكذلك بعد نشوة الفوز الكبير على ماينتس، سعيد لأننا نملك ما يكفي من وقت للاستعداد لمواجهة كولن".

ويتأخر لايبزيغ بتسع نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر قبل ست مباريات من النهاية بينما يحتل كولن المركز 11.
 

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