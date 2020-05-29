مدرب لايبزيغ يريد موسماً تاريخياً في الدوري الألماني



ويملك لايبزيغ 55 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بفارق 12 نقطة عن أفضل حصيلة له من النقاط في الدوري الألماني (67 نقطة) والتي حققها في أول مواسمه بدوري الأضواء في 2016-2017.

وبعد فوزه الساحق بخماسية دون رد على ماينتس مطلع الأسبوع تعادل لايبزيغ صاحب المركز الثالث 2-2 مع هيرتا برلين يوم الأربعاء وقال ناغلزمان إنّ ضغط المباريات أثر على أداء فريقه.

وأبلغ الصحفيين: "يمكننا تحقيق أفضل موسم في تاريخ النادي، للوصول إلى هذا الهدف يتعيّن مواصلة الحصول على النقاط الثلاث، لا يزال أمامنا فرصة لتحطيم رقمنا القياسي".

وتابع: "نال منا الإرهاق في آخر مباراة ولم نكن في يومنا.. يكون من الصعب دائماً الاحتفاظ بإيقاعك بعد فترة توقف وفي غياب الجماهير وكذلك بعد نشوة الفوز الكبير على ماينتس، سعيد لأننا نملك ما يكفي من وقت للاستعداد لمواجهة كولن".

ويتأخر لايبزيغ بتسع نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر قبل ست مباريات من النهاية بينما يحتل كولن المركز 11.

