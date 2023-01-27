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الدوري الألماني

لايبتسيش يشدد الخناق على بايرن  ميونيخ

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شدد لايبتسيش الخناق على بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر عندما تغلب على ضيفه شتوتغارت 2-1 الجمعة على ملعب "ريد بول أرينا" في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني.

Reuters


وفرض لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية لايبتسيش في الدقيقتين 25 من ركلة حرة مباشرة رائعة و49 إثر تمريرة من البرتغالي أندريه سيلفا، فيما سجل كريس فوهريخ الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وحافظ لايبتسيش على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الحادية عشرة في الدوري وحقق فوزه الثاني توالياً.

ورفع لايبتسيش رصيده إلى 35 نقطة وصعد إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ الذي يستضيف آينتراخت فرانكفورت السبت في قمة المرحلة، وبفارق نقطتين أمام أونيون برلين مفاجأة الموسم والذي يلاقي جاره هرتا برلين في دربي العاصمة السبت أيضاً.

في المقابل، تجمّد رصيد شتوتغارت  عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

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