

وقلب نادي العاصمة تأخره بهدف السويسري نيكو إلفيدي (33) إلى فوز، بإدراكه التعادل قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بفضل كيفن بيرنز (79)، قبل أن يضيف هدف الفوز والنقاط الثلاث من الركنية الأخيرة في المباراة عبر الهولندي دانيلو دوكي (90+7).

أونيون برلين يستعيد الصدارة بفوز قاتل على مونشنغلادباخ



استعاد أونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه القاتل على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 الأحد ضمن المرحلة الثانية عشرة.



🎬 شاهد هدف الفوز في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع#الدوري_الألماني#beINBundesliga pic.twitter.com/mDqAVgPojM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 30, 2022

ورفع أونيون برلين رصيده في المركز الأوّل إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن بايرن مونيخ حامل اللقب الذي كان تربع على الصدارة موقتاً بفوزه الساحق في ملعبه على ماينتس 6-2.



وعاد أونيون برلين إلى سكة الانتصارات محلياً بعدما سقط أمام بوخوم المتواضع 1-2 في المرحلة الماضية، مستفيداً من الحالة المعنوية العالية عقب فوزه الثالث توالياً في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما تغلب على سبورتنغ براغا البرتغالي 1-صفر الخميس.



اعتقد نادي العاصمة أنه سجل هدف السبق عبر مهاجمه السورينامي شيرالدو بيكر إلا أنّ حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أشار إلى لمسة يد على الهداف (29)، قبل أن يفتتح مونشنغلادباخ التسجيل بعد 4 دقائق بفضل رأسية إلفيدي داخل منطقة الجزاء بعد ركنية نفذها لارس ستندل (33).

وأهدر الفريق الضيف بعد دقيقتين فرصة مضاعفة النتيجة من رأسية للفرنسي ماركوس تورام من زاوية صعبة على يسار المنطقة مرت فوق العارضة بقليل بعد تمريرة من الجزائري رامي بن سبعيني، ليعود لاعب منتخب "الديوك" ويهدر رأسية ثانية من مسافة قريبة بعد ركنية من ستندل أيضاً (45+1).

وأدرك أونيون التعادل برأسية أيضاً إثر تمريرة من البرتغالي ديوغو لييتي تابعها بيرنو في الشباك (79)، قبل أن يسدد الضربة القاضية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالطريقة ذاتها بفضل رأسية دوكي بعد تمريرة عرضية من جايمي ليفلينغ.

وعلى وقع هتاف جماهير الفريق المضيف "أبطال ألمانيا-وحده أونيون برلين" قال السويسري أورس فيشر مدرب نادي العاصمة لشبكة "دازون" للبث التدفقي "لم نستسلم وآمنا بأنفسنا"، مضيفاً "لقد كان شوطاً ثانياً رائعاً".

وانتصر فرايبورغ بهدفي غريفو (45+1 و61) على مضيفه شالكه ليصعد للمركز الثالث بـ24 نقطة متخطياً بوروسيا دورتموند الذي أصبح رابعاً.

وتجمّد رصيد شالكه عند ست نقاط في المركز الأخير.



