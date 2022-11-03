المنتخب الفرنسي دخل المباراة الأولى بقوة ليحسمها لصالحه بمجموعتين دون رد، قبل أن يعدل المنتخب البلجيكي النتيجة بفوزه في المباراة الثانية بصعوبة بمجموعتين لواحدة، وواصل تألقه في المباراة الفاصلة وحسمها بمجموعتين لواحدة حاجزا مقعده في المربع الذهبي.

