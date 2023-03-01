الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني: بطولة "أريد قطر الكبرى للبادل" تواصل نجاحها كواحدة من أهم المنافسات الدولية

وقال الشيخ جوعان في كلمة وجهها للبطولة اليوم: "إن المنافسات المقامة حالياً على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة والمصنفين الأوائل في العالم، تعد مؤشراً على الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة قطر لرياضة البادل أسوة بغيرها من الرياضات ذات الشعبية المتصاعدة".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: "في هذه المناسبة نجدد الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الاهتمام والدعم غير المحدود للرياضة القطرية، مما كان له الأثر الكبير والمباشر على فوز قطر باستضافة العديد من الأحداث والبطولات العالمية الكبرى سنوياً في مختلف الألعاب".

وأشار الشيخ جوعان إلى أن تنظيم بطولة "أريد قطر الكبرى للبادل" يأتي تماشياً مع رؤية اللجنة الأولمبية القطرية "لنكن وطناً رائداً يجمع العالم من خلال تنمية رياضية مستدامة".. بالإضافة إلى الانتشار الكبير للعبة البادل والشعبية التي أصبحت تحظى بها في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وجدد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية التزام اللجنة بتقديم الدعم الكامل للاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة من أجل تنظيم البطولة بأعلى مستوى في إطار الاهتمام الذي توليه اللجنة لجميع البطولات الرياضية المقامة في قطر، وتوفير الإمكانات اللازمة لإظهارها بالصورة التي تعكس مكانة قطر الرائدة عالمياً على صعيد تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وأعرب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في ختام كلمته عن أمنياته للمشاركين ولضيوف البطولة طيب الإقامة في الدوحة عاصمة الرياضة العالمية، وللجميع التوفيق والنجاح.