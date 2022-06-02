

ونجح المصري في تحقيق انتصار صعب أمام منافسه البيروفي حيث فاز عسل بالشوطين الأول والثاني بواقع 11-4 ثم 11-8 لكن إلياس عاد بقوة في المباراة وفاز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة واحدة وهي 11-9 ليحتكم اللاعبان إلى شوط خامس فاصل وحاسم شهد سيطرة مطلقة لمصطفى عسل الذي كسبه 11-2 منهيا المباراة بعد نحو خمس وثمانين دقيقة ليبلغ بذلك نصف نهائي بطولة الجونة للمرة الأولى في مسيرته.

أما لدى السيدات فتمكنت المصرية هانيا الحمامي من التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزها على النيوزيلندية جويل كينغ بثلاثة أشواط متتالية بواقع 11-4 و13-11 ثم 11-2 لتضرب موعدا مع مواطنتها نور الشربيني في نصف نهائي بطولة الجونة للموسم الثاني تواليا.