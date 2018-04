Quatorze ans après son mémorable parcours jusqu’en finale de la Coupe de l’UEFA 2004, avec un Didier Drogba superstar, l’OM rêve toujours plus de soulever le trophée de la Ligue Europa le 16 mai prochain, au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais. La formation de Rudi Garcia a évité l’Atlético et Arsenal lors du tirage au sort des demi-finales, effectué ce vendredi, à Nyon, au siège de l’UEFA.

Après leur superbe qualification contre Leipzig (5-2), jeudi soir, les Phocéens affronteront ainsi l’autre club détenu par le groupe Red Bull, à savoir Salzbourg. Les deux équipes se sont affrontées lors de la phase de groupes à l’automne dernier, avec une défaite olympienne (1-0) en Autriche puis un (0-0) anecdotique à Marseille. Cette fois-ci, la demi-finale aller se jouera le 26 avril dans un Vélodrome que l'on attend aussi bouillant. Les Roten Bullen, qui viennent de sortir la Lazio au terme d'une rencontre retour folle (4-1), sont larges leaders de leur championnat et se présenteront en pleine forme.

A noter que ce tirage au sort, qui fait s'affronter les deux favoris que sont l’Atlético d'Antoine Griezmann et l'Arsenal d'Alexandre Lacazette, pourrait bien faire le bonheur de la Ligue 1. En effet, si le futur vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié via son championnat pour la Ligue des champions - ce qui sera le cas des Colchoneros et de Salzbourg -, alors le troisième de L1 sera alors directement qualifié pour la prochaine C1.

Les demi-finales (26 avril et 3 mai):